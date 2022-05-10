УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Першим словом було "Матуся": у Львові дивом врятували 9-річну дівчинку з уламком у голові

10 травня 2022, 17:40

Під час обстрілу Миколаєва уламок касетної ракети пройшов практично через всю голову 9-річної Софії.

постраждала дівчинка під час обстрілу в Миколаєві
9-річна Софійка з Миколаєва пережила складну операцію на мозку / OBOZREVATEL

У Львові медики дивом врятували життя 9-річної Софії з Миколаєва. Під час обстрілу рідного міста дівчинка була поранена уламком, який пройшов через черепну коробку і мозок на 11 сантиметрів вглиб. Про це розповів завідувач нейрохірургічним відділенням лікарні Св. Миколая Першого модоб'єднання Львова Михайло Ловга, повідомляє OBOZREVATEL.

Як виявилося, 4 квітня, коли Миколаїв обстріляли касетними бомбами, Софійка і її мама були на вулиці. Жінка спробувала закрити дівчинку своїм тілом, проте уламок все ж потрапив в голову дитини.

постраждала дівчинка під час обстрілу в Миколаєві
9-річна Софійка з Миколаєва пережила складну операцію на мозку / OBOZREVATEL

Після поранення дівчинка впала в кому, проте прокинулася вже за два дні. Першим словом Софії стало "Матуся".

"Дитина до нас потрапила після важкої мінно-вибухової травми з пошкодженням домінуючої півкулі (головного мозку – Главред). Складність травми полягала в тому, що вхідний отвір був в лобовій ділянці, а уламок цього вибухового предмета застряг в задній черепній ямці, тобто пройшов через весь мозок і через стовбур головного мозку. У такій ситуації більшість пацієнтів не виживають, а якщо виживають, то залишаються в так званому вегетативному статусі", - сказав Михайло Ловга.

Лікар назвав дивом те, що після такої складної операції дівчинка може розмовляти, контактувати, маючи лише незначну слабкість в правій нозі і правій руці.

Як повідомляє видання, 9-річна Софійка вже співає, сміється і пише вірші про Путіна. Незабаром вона відправиться до Нідерландів для подальшого лікування.

Нагадаємо, раніше медики врятували кінцівки 15-річної Лізи Чернишенко, яка з простріляними ногами змогла вивести на автомобілі чотирьох поранених дорослих.

Дівчинка була змушена проїхати близько 30 кілометрів замінованою дорогою. Поранення ніг вона отримала під час "рятувальної операції". Однак навіть після цього, вона знайшла в собі сили, щоб натиснути на педаль газу. Медики були здивовані, що з таким пораненням Ліза могла керувати автомобілем.

читайте такожМлинці від "тітки Суп" і мало їжі: врятовані з Азовсталі розповіли, як вони виживали в підземеллі

Також ми розповідали про те, як під час ракетного обстрілу Одеси жінку врятувала шапочка з фольги. Вона прийшла в салон краси, щоб пофарбувати волосся, а вийшла з купою осколків, що застрягли в цій фользі.

viber
війна в Україні новини Львова новини Миколаєва смертельне поранення
Реклама
Популярне
Астролог назвав місяць, коли ЗСУ перейдуть у наступ і викинуть російських окупантівАстролог назвав місяць, коли ЗСУ перейдуть у наступ і викинуть російських окупантів Місячний календар стрижок на травень 2022: кращі дні для нової зачіскиМісячний календар стрижок на травень 2022: кращі дні для нової зачіски Україну атакують заморозки: синоптики назвали дати похолоданняУкраїну атакують заморозки: синоптики назвали дати похолодання "Бабусі соромно брати їжу": Бузова зганьбилася з подачками російським пенсіонерам"Бабусі соромно брати їжу": Бузова зганьбилася з подачками російським пенсіонерам Зеленський запропонував спосіб зупинити війну за 24 годиниЗеленський запропонував спосіб зупинити війну за 24 години
Підтримайте Главред

Останні новини

18:28

Відсидить до 15 років за держзраду: Киву оголосили в міжнародний розшук

18:19

Ленд-ліз для України: чому війна може завершитися вже взимкуПогляд

18:18

Євробачення 2022: онлайн-трансляція першого півфіналуВідео

17:53

"Забутий в раю солдат / тебе обдурили": Макаревич звернувся до російських військових з проникливою піснеюВідео

17:40

Першим словом було "Матуся": у Львові дивом врятували 9-річну дівчинку з уламком у головіВідео

Реклама
17:36

"Щоб залишити ця любов": Дантес розповів, що стало останньою краплею в шлюбі з Надею Дорофєєвою

17:35

Єдина п'ятниця 13 в 2022 році: астрологи розповіли, якої чекати небезпекиВідео

17:18

Удар гранатомета - танк окупанта знищено: ЗСУ під Харковом розбили "гордість" РФ Т-90М ПроривВідео

17:10

Прикмети на 11 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:06

Смачний рецепт з лаваша: готуємо неймовірно ніжну вечерю за кілька хвилинВідео

17:05

Курнікова і Іглесіас поділилися рідкісним знімком своїх дітей

17:02

Чому Путін почав боятися УкраїнуПогляд

17:00

70 грн за літр палива: експерт дав лячний прогноз і назвав причину подорожчання на АЗСВідео

16:59

Що значить ленд-ліз для України і чим закінчиться війна – чат із Тарасом Загороднім

16:53

Білорусь розгортає на кордоні війська спецоперацій: нібито винна українська арміяВідео

16:40

Ігор Кондратюк написав еротичну розповідь про стосунки Володимира Путіна і Аліни Кабаєвої

16:28

Повня в травні 2022: що потрібно робити в цей день, щоб уберегтися від бід

16:23

Тікали так, що кинули "трофей": бійці ЗСУ знайшли в окопах росіян вкрадену пральну машинку

16:19

Бомбили "Азовсталь" всю ніч: серед українських бійців багато пораненихВідео

16:11

Автомобільне сполучення у звільнених регіонах відновлено на 70% – Тимошенко

Реклама
16:09

Скільки вклали в Лободу: стало відомо про інвестиції Крапівіної в співачку

16:01

Військовий експерт назвав терміни закінчення війни і пояснив, що "доб'є" РФВідео

15:40

Окупанти відступають з Харківської області, кидаючи на звалищах тіла своїх солдатів - обладміністрація

15:40

Німецький концерн готовий передати Україні 100 БМП Marder – ЗМІВідео

15:31

Шлюб Бекхема під загрозою? Фанати розгледіли загрозливі знаки на фото

15:31

Перемога України у війні з Росією визначена: чому заметушилася і чого боїться НімеччинаПогляд

15:15

Зрадник здав окупантам схему тунелів: в СБУ розповіли, як рашисти потрапили на АзовстальВідео

15:13

Третя світова війна почалася: В'ятрович назвав спосіб перемоги над ПутінимВідео

15:08

Росія знову атакує Україну, але план Путіна провалиться: у нього залишиться тільки два варіанти -МВСВідео

14:58

"Такого народу не існує і нас треба вирізати": подробиці про напад у Берліні від Наталії МосейчукВідео

14:36

Не мама: дочка Дженніфер Лопес шокувала своїм зовнішнім виглядом

14:34

ЗСУ вибивають окупантів з-під Харкова: Гіркін закотив істерику через втечу рашистівВідео

14:15

Росія - країна-терорист, її дії в Україні це геноцид: сейм Литви ухвалив резолюціюВідео

13:54

"Звалище" трупів під Донецьком: тисячі тіл рашистів гниють просто неба - перехоплення СБУВідео

13:28

Тікали від ЗСУ вплав: на Луганщині українські військові знищили ворожу техніку та понтониВідео

13:27

Путіну воювати з Україною все важче: чому РФ дістала з засіків допотопні ракетиПогляд

13:14

Накриє спека до +29 градусів, але з грозами: детальний прогноз погоди в Україні

13:00

Армія України трощить рідкісну техніку військ РФ: розбито бойову машину вогнеметників окупантівВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 11 травня 2022: Овнам – пророчі сни, Тільцям - втрати, Козерогам - виграш

12:58

"Крокодил" знищений на Харківщині: ЗСУ збили ударний вертоліт РФФотоВідео

Реклама
12:22

Паливна криза: у Кабміні назвали нову ціну на бензин і дизельВідео

12:13

Тільки іскри полетіли: артилеристи ЗСУ ефектно знищили важку техніку ворогаВідео

11:51

Вибити ворога з України: Кулеба назвав нову мету у війні з РФВідео

11:43

Думають, як зменшити ганьбу: пропагандистам РФ наказали готувати росіян до можливої поразки у війніВідео

11:33

Місячний календар на червень 2022: найкращі і небезпечні дні

11:27

Рвалися до Харкова, але потрапили на ЗСУ: колону окупантів розгромили, а техніку потягли на тракторіВідео

11:03

Життя після 9 травня: яким буде третій етап війни з РосієюПогляд

10:56

У Нацгвардії розкрили деталі підготовки евакуації захисників МаріуполяВідео

10:55

"Для мене це свято священне": ще один український артист розважав росіян на 9 травня

10:50

Намагався рухатися "як раніше": британський офіцер звернув увагу на набряклого Путіна на парадіВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти