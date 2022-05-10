Першим словом було "Матуся": у Львові дивом врятували 9-річну дівчинку з уламком у голові

9-річна Софійка з Миколаєва пережила складну операцію на мозку / OBOZREVATEL

У Львові медики дивом врятували життя 9-річної Софії з Миколаєва. Під час обстрілу рідного міста дівчинка була поранена уламком, який пройшов через черепну коробку і мозок на 11 сантиметрів вглиб. Про це розповів завідувач нейрохірургічним відділенням лікарні Св. Миколая Першого модоб'єднання Львова Михайло Ловга, повідомляє OBOZREVATEL.

Як виявилося, 4 квітня, коли Миколаїв обстріляли касетними бомбами, Софійка і її мама були на вулиці. Жінка спробувала закрити дівчинку своїм тілом, проте уламок все ж потрапив в голову дитини.

9-річна Софійка з Миколаєва пережила складну операцію на мозку / OBOZREVATEL

Після поранення дівчинка впала в кому, проте прокинулася вже за два дні. Першим словом Софії стало "Матуся".

"Дитина до нас потрапила після важкої мінно-вибухової травми з пошкодженням домінуючої півкулі (головного мозку – Главред). Складність травми полягала в тому, що вхідний отвір був в лобовій ділянці, а уламок цього вибухового предмета застряг в задній черепній ямці, тобто пройшов через весь мозок і через стовбур головного мозку. У такій ситуації більшість пацієнтів не виживають, а якщо виживають, то залишаються в так званому вегетативному статусі", - сказав Михайло Ловга.

Лікар назвав дивом те, що після такої складної операції дівчинка може розмовляти, контактувати, маючи лише незначну слабкість в правій нозі і правій руці.

Як повідомляє видання, 9-річна Софійка вже співає, сміється і пише вірші про Путіна. Незабаром вона відправиться до Нідерландів для подальшого лікування.

Нагадаємо, раніше медики врятували кінцівки 15-річної Лізи Чернишенко, яка з простріляними ногами змогла вивести на автомобілі чотирьох поранених дорослих.

Дівчинка була змушена проїхати близько 30 кілометрів замінованою дорогою. Поранення ніг вона отримала під час "рятувальної операції". Однак навіть після цього, вона знайшла в собі сили, щоб натиснути на педаль газу. Медики були здивовані, що з таким пораненням Ліза могла керувати автомобілем.

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Також ми розповідали про те, як під час ракетного обстрілу Одеси жінку врятувала шапочка з фольги. Вона прийшла в салон краси, щоб пофарбувати волосся, а вийшла з купою осколків, що застрягли в цій фользі.