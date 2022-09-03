На війні загинув ветеран АТО, який рік тому погрожував підірвати Кабмін

Загинув ветеран АТО, який погрожував підірвати Кабмін, На фото - ліворуч/ facebook.com/life.tretyakov

У боях проти окупантів загинув ветеран АТО Володимир Прохнич - він став відомим після того, як у серпні минулого року намагався захопити будівлю Кабміну з гранатою, сообшіл його товариш Олександр Третьяков в Facebook, але через деякий час чомусь видалив свій пост в мережі.

"Вічна пам'ять, Володимир. Співчуття рідним і близьким", - написав Третьяков.

Товариш загиблого через деякий час видалив цей пост / Facebook

Захоплення будівлі в Кабміні

Близько 10 години ранку 4 серпня 2021 року до будівлі Кабміну зайшов невідомий чоловік, який витягнув з кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій, і погрожує його підірвати.

Видео дня

На місці правоохоронці проводили переговори з чоловіком. У Києві була введена спеціальна поліцейська операція.

Як повідомлялося, в будівлі Кабміну чоловік на ім'я Володимир взяв двох заручників, після чого будівлю перекрили вхід і вихід.

Відео опублікували очевидці того, що відбувається. У коментарях під ним пишуть, що захопив будівлю - ветеран. Серед передбачуваних причин вчинку називають нервовий зрив.

За результатами судово-психіатричної експертизи Прохнича визнали осудним і помістили під варту. Але пізніше його відпустили під домашній арешт через необхідність лікування великої кількості поранень.

Після повномасштабного вторгнення Росії чоловік пішов воювати, оскільки обвинувального вироку суду ще не було. Він брав участь у боях за Ірпінь, після цього був перекинутий на інший напрямок.

Що відомо про чоловіка, який захопив Кабмін

Як повідомив депутат Ірпінської міської ради Антон Головенко, чоловіка з гранатою, який захопив будівлю Кабінету Міністрів, звуть Володимир, і він ветеран війни на Донбасі.

"Я знаю цю людину, його звуть Володимир, він ветеран-АТОшник. Йому близько 40 років, він живе в Ірпені. Чому прийшов до Кабміну? Можливо, у нього, як у ветерана, було звернення до Кабміну, на яке він отримав відмову", – сказав депутат.

Раніше Главред писав про те, що в Токмаку Запорізької області українець Максим Махринов не дав окупантам взяти себе в полон. Він героїчно підірвав себе разом з двома російськими військовими. Максим був партизаном і намагався робити все, що дозволило б звільнити місто від окупантів. Коли ворог про це дізнався, то російські військові прийшли до Макринова і спробували звинуватити його в коригуванні вогню ЗСУ по російських базах в місті.

Нагадаємо також, що 29 серпня російські пропагандисти підтвердили смерть нардепа-зрадника Олексія Ковальова і його дівчини, яка була його цивільною дружиною. Його тіло виявили вдома в Голій Пристані. Поруч лежала рушниця, зареєстрована на самого Ковальова. Хто стріляв - поки невідомо.

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