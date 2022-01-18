На Волині чоловіка на 4 роки відправили до в'язниці за крадіжку пляшки горілки

На Волині чоловіка отримав тюремний термін за крадіжку / УНІАН

У Волинській області чоловік отримав тюремний термін за крадіжку пляшки горілки з магазину. Його засудили до 4 років та 3 місяців ув'язнення.

Таке рішення ухвалив Маневицький райсуд Волинської області. Вирок був опублікований 13 січня в єдиному державному реєстрі судових рішень

Згідно з матеріалами справи, раніше чоловік був судимий. 26 січня він вкрав з магазину в селищі Маневичі пляшку горілки, вартістю 64,17 грн, яку сховав у штанях. Коли крадіжку помітили продавці, чоловік відмовився оплачувати товар і зник.

Під час засідання суду він свою провину визнав і розкаявся. Чоловік зазначив, що був п'яний і попросив не карати його суворо.

читайте також"Книжковий вирок": суд Одеси відправив молодого злодія читати Франка і ТолстогоСуд врахував каяття та відшкодування вартості вкраденого товару, однак кваліфікував злочин як "тяжкий, вчинений повторно". Раніше чоловік відбував покарання також за грабіж і був звільнений умовно-достроково.

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Чоловіка визнали винним за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу і засудили до 4 років і 3 місяців в'язниці.

Раніше повідомлялося, що Малиновський районний суд Одеси здивував своїм рішенням. Інстанція засудила обвинуваченого у побитті людини до прочитання дитячого роману Елінор Портер Полліанна.