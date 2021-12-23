УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Піврічна дівчинка з унікальними темними плямами стала зіркою Instagram - щемливі фото

23 грудня 2021, 22:04

Лікарі говорили, що це пігментація шкіри. Але виявилося, що у малятка рідкісний діагноз.

У США народився унікальний малюк. Все його тіло вкрите темними плямами.

Як пише The Mirror, у шестимісячної дівчинки рідкісне захворювання - вроджений меланоцитарний невус.

Медики кажуть, що загрози життю дитини немає, але плями можуть підвищувати ризик утворення раку шкіри.

"Вона народилася на тридцять восьмому тижні і двох днях за допомогою планового кесаревого розтину. Мій чоловік побачив її першим через екран. Його перші слова були:"що це у неї на обличчі". У мене тоді серце пішло в п'яти", - розповіла мати унікальної малятка.

Реклама

Відзначається, що меланоцитарний невус є тільки у 1% малюків в світі.

"У той момент, коли лікар сказав, що це просто пігментація шкіри, більше нічого не мало сенсу. Це означало, що моїй дитині не загрожує смерть. Я б не пережила втрату ще однієї дочки", - додала американка.

Нагадаємо, раніше в Індії собака врятувала новонароджене немовля. Його кинули біля дороги з невидаленою пуповиною. Собака привела своїх цуценят, які зігріли дівчинку і тим самим врятували їй життя.

Також стало відомо, що у Львові 11-річна школярка 7 років не могла відкрити рот. Вона не розмовляла і їла тільки подрібнену їжу. Батьки тільки зараз показали її медикам.

Читайте також:

viber
новини США діагноз немовля
Зараз ви переглядаєте новину «Піврічна дівчинка з унікальними темними плямами стала зіркою Instagram - щемливі фото». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Збудуться всі мрії: хто зі знаків стане головним щасливчиком в Новий рік 2022Збудуться всі мрії: хто зі знаків стане головним щасливчиком в Новий рік 2022 Любовний гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Ракам – небезпечні спокуси, Дівам – пристрасний роман, Терезам - кризаЛюбовний гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Ракам – небезпечні спокуси, Дівам – пристрасний роман, Терезам - криза В Україну йдуть арктичні холоди, хуртовина і вдарить мороз -16В Україну йдуть арктичні холоди, хуртовина і вдарить мороз -16 Зміниться все - імідж, місце проживання, коханий: гороскоп на січень 2022 року для ТельцівЗміниться все - імідж, місце проживання, коханий: гороскоп на січень 2022 року для Тельців Прикмети на 20 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 20 грудня: що не можна робити і як не потрапити в біду
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
22:53

Військова атака РФ на Україну і рішення Путіна: ЗМІ дізналися про побоювання адміністрації Байдена

22:35

В Україні з'явиться система для оплати послуг ЖКГ онлайнВідео

22:33

У Луганській області вихователь зґвалтував дитину і кинув голу на вулиціВідео

22:04

Піврічна дівчинка з унікальними темними плямами стала зіркою Instagram - щемливі фотоФото

21:57

НАТО стягне війська до кордонів РФ, якщо Москва нападе на Україну: у Байдена попередили про ударВідео

Реклама
21:37

Мережа вибухнула мемами з приводу рішення поставити українок на військовий облікФото

20:37

Удача в грошах і виконання бажань: хто зі знаків-головний везунчик в Новий рік 2022

20:29

У дівчинки зі Львова 7 років не відкривався рот: батьки звернулися за допомогою тільки зараз

19:59

ВСД як діагноз, якого не існує: лікар розповів про недугу, в яку довго вірили українці

19:51

В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік: все, що потрібно знатиВідео

19:44

В семи регіонах України виявили новий варіант штаму ДельтаВідео

19:44

Путін - президент обложеної фортеціПогляд

19:22

Гороскоп на січень 2022 року для Дів обіцяє море радості й задоволень, а також виграш в лотереюВідео

19:11

Бродяча собака стала "мамою" для покинутої дитини з невидаленою пуповиною: несамовиті фото

19:05

Магнітний шторм до 5 балів: як пережити магнітну бурю на РіздвоВідео

18:51

Іван Яковина. Президент РФ став занадто нуднимВідеоблоги

18:46

Росія влаштувала шантаж Заходу і стягнула війська до України: в НАТО дізналися про плани МосквиВідео

18:32

У Києві зникла новорічна ялинка вартістю 5 млн гривеньВідео

18:19

У Львові в райраді спортсмен-депутат побився з колегою під час сесіїВідео

18:09

Ціни на бензин зросли на АЗС: скільки коштує паливоВідео

Реклама
17:50

У Києві шахраї облаштували кафе і виманювали там гроші з багатіївВідео

17:49

Гороскоп на січень 2022 року для Раків: проблеми з грошима, повернення колишнього і новий іміджВідео

17:45

Танкери з СПГ прямують не у Азію, а до країн ЄС: у Європі різко впала ціна на газВідео

17:41

Помер зірка серіалу Вулиці розбитих ліхтарів

17:30

За прикладом Ізраїлю: чому в Україні жінок ставлять на військовий облікПогляд

17:20

Принц Гаррі і Меган Маркл показали шестимісячну дочку - перше фото Лілібет потрапило в Мережу

17:05

Росія перекинула нові сили: у ЗСУ розкрили число військ РФ на кордоні УкраїниВідео

17:01

В МЗС спростували слова Путіна про начебто підготовку Україною операції на ДонбасіВідео

16:48

Тіла викинули в лісі: під Хмельницьким чоловік з коханкою розстріляв свою дружину і задушив дитинуВідео

16:41

Військовий облік українок: кого і коли можуть забрати на службуВідео

16:27

Віталія Козловського складно впізнати - співак кардинально змінив імідж

16:24

В Україні заборонили низку російських товарівВідео

16:09

"Автономія" Донбасу, правки до Конституції і діалог з "ЛДНР": Путін заявив про "вимоги" до УкраїниВідео

16:02

Платіжки, замовлення послуг і скарги: в Україні запустять новий ресурс із комунальних послуг

15:58

Україну атакує потужний антициклон: стала відома дата різкого потеплінняВідео

15:54

Не варто і починати: названі найбільш несумісні пари за знаком ЗодіакуВідео

15:31

Київстар підвищує тариф і змінює умови для абонентів: коли піднімуть ціни

15:28

20-річна Анна Трінчер показала величезні силіконові груди

15:24

Прикмети на 24 грудня: що не можна робити в Ніконов день і як не потрапити в бідуВідео

15:01

"Добросусідські відносини будь-якою ціною": Путін вибухнув заявою на адресу УкраїниВідео

Реклама
14:56

В Україні зросте податок на нерухомість: хто заплатить 25 тисяч за квартируВідео

14:21

Майбутнє Донбасу, вплив Зеленського і атака на Київ: Путін зробив гучні заяви на адресу УкраїниВідео

13:56

"Потрапив під вплив "нациків": Путін висунув звинувачення ЗеленськомуВідео

13:32

"Ах, це весілля!": на Новий рік на 1+1 відбудеться телепрем'єра фільму Скажене весілля-3Відео

13:26

Аномальна спека: 2022 рік стане одним з найспекотніших в історіїВідео

13:19

Українцям змінили тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січняВідео

13:18

Умова ненападу РФ на Україну: Путін висунув ультиматумВідео

13:11

Путін побоюється, що Україна "довбане" Росію

13:00

Гороскоп на завтра 24 грудня 2021: Близнюкам – втрати, Дівам - подарунки, Скорпіонам - великі грошіВідео

12:49

Смачний глінтвейн на Новий рік 2022: три найпростіших і секретних рецепта за 5 хвилинВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти