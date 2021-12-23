Піврічна дівчинка з унікальними темними плямами стала зіркою Instagram - щемливі фото

Лікарі говорили, що це пігментація шкіри. Але виявилося, що у малятка рідкісний діагноз.
У США народився унікальний малюк. Все його тіло вкрите темними плямами.
Як пише The Mirror, у шестимісячної дівчинки рідкісне захворювання - вроджений меланоцитарний невус.
Медики кажуть, що загрози життю дитини немає, але плями можуть підвищувати ризик утворення раку шкіри.
"Вона народилася на тридцять восьмому тижні і двох днях за допомогою планового кесаревого розтину. Мій чоловік побачив її першим через екран. Його перші слова були:"що це у неї на обличчі". У мене тоді серце пішло в п'яти", - розповіла мати унікальної малятка.Реклама
Відзначається, що меланоцитарний невус є тільки у 1% малюків в світі.
"У той момент, коли лікар сказав, що це просто пігментація шкіри, більше нічого не мало сенсу. Це означало, що моїй дитині не загрожує смерть. Я б не пережила втрату ще однієї дочки", - додала американка.
Нагадаємо, раніше в Індії собака врятувала новонароджене немовля. Його кинули біля дороги з невидаленою пуповиною. Собака привела своїх цуценят, які зігріли дівчинку і тим самим врятували їй життя.
Також стало відомо, що у Львові 11-річна школярка 7 років не могла відкрити рот. Вона не розмовляла і їла тільки подрібнену їжу. Батьки тільки зараз показали її медикам.
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