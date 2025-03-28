На щиті: в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників

У поверненні тіл полеглих українських захисників сприяв Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

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"На щиті" в Україну привезли захисників одразу з декількох напрямків / Колаж: Главред, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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В Україну повернули майже тисячу тіл загиблих воїнів

Особи загиблих будуть встановлювати

28 березня Україна в рамках проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Із числа повернених "на щиті" українських оборонців полеглі з Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського і Запорізького напрямків, а також моргів на території країни-агресорки Росії.

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"Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.

У Координаційному штабі також повідомили, що у найкоротші терміни слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть встановлені особи загиблих.

Повернення тіл українських захисників - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 14 лютого, за результатами проведених репатріаційних заходів повернули тіла 757 полеглих українських воїнів. З числа повернених "на щиті" захисників є загиблі з таких напрямків: Курахівського Покровського, ⁠Бахмутського, ⁠Вугледарського, Луганського та Запорізького.

У січні 2025 року координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими повідомив, що Україна повернула на підконтрольну територію тіла 757 загиблих воїнів. Це захисники, які брали участь у боях в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Напередодні під час зустрічі з надзвичайним та повноважним послом України в Туреччині Василем Боднаром родини військовополонений розповіли, що Росія повертає в Україну тіла загиблих військових, але без внутрішніх органів.

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Що таке Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими? Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

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