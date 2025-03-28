На щиті: в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників

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- В Україну повернули майже тисячу тіл загиблих воїнів
- Особи загиблих будуть встановлювати
28 березня Україна в рамках проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими в Telegram.
Із числа повернених "на щиті" українських оборонців полеглі з Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського і Запорізького напрямків, а також моргів на території країни-агресорки Росії.
"Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.
У Координаційному штабі також повідомили, що у найкоротші терміни слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть встановлені особи загиблих.
Повернення тіл українських захисників - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 14 лютого, за результатами проведених репатріаційних заходів повернули тіла 757 полеглих українських воїнів. З числа повернених "на щиті" захисників є загиблі з таких напрямків: Курахівського Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського та Запорізького.
У січні 2025 року координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими повідомив, що Україна повернула на підконтрольну територію тіла 757 загиблих воїнів. Це захисники, які брали участь у боях в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.
Напередодні під час зустрічі з надзвичайним та повноважним послом України в Туреччині Василем Боднаром родини військовополонений розповіли, що Росія повертає в Україну тіла загиблих військових, але без внутрішніх органів.
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Що таке Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими?
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.
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