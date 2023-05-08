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"На сьогодні це ще не все": ЗСУ потужно просунулися вперед на Бахмутському напрямку

Ангеліна Підвисоцька
8 травня 2023, 20:23 оновлено 8 травня, 20:30
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Українські військові на Бахмутському напрямку просунулися вперед на цілий кілометр.
ЗСУ, війна в Україні
ЗСУ просунулися вперед на Бахмутському напрямку / Колаж: Главред, фото: 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Незважаючи на те, що Путін віддав своїм окупантам наказ захопити Бахмут до 9 травня, українські військові не здають позиції, а просуваються вперед. Так на Бахмутському напрямку ЗСУ на кілометр відкинули ворога. Про це заявив командир розвідувального підрозділу Terra Микола Волохов "Абдула".

Він переконаний, що це лише початок і перемога однозначно буде за Україною. ЗСУ продовжують працювати над звільненням української землі від ворожих вояків.

"Працюємо, маємо результат - кілометр, цілий кілометр української землі очищений і звільнений від "вагнерівців", звільнений від загарбників. Продовжуємо працювати. Думаю, на сьогодні це ще не все. Перемога буде за нами. Слава Україні", - сказав Волохов.

відео дня

Ситуація в Бахмуті

Раніше ватажок бандформувань найманців ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області. За його словами, захоплені позиції в місті він залишає Міноборони країни-агресора РФ.

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров заявив, що його підрозділи готові замінити у Бахмуті найманців приватної військової компанії "Вагнер", які нібито хочуть покинути місто-фортецю.

Після цього заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що насправді РФ лише стягує "вагнерівців" під Бахмут, щоб спробувати взяти місто до 9 травня. Цими "вагнерівцями" РФ замінює штурмові загони російських десантників.

При цьому речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Пригожин цинічно бреше у своїх заявах про ситуацію в Бахмуті та стан "вагнерівців". "Кухар Путіна" збрехав про дефіцит боєприпасів. Насправді у Бахмуті Донецької області тривають важкі бої, наголосив Череватий.

Дивіться відео Главред про те, чому Пригожин робить такі заяви про Бахмут:

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