На ринку в Маріуполі до туалету пускають лише "обраних" із щепленням

В туалет не потрапиш без щеплення / ТСН

На одному з ринків міста Маріуполь до туалету не пускають без сертифіката про вакцинацію від коронавірусу, йдеться в оголошенні, яке з'явилося в Instagram.

Так, в ньому адміністрація центрального ринку попереджає, що скористатися вбиральнею зможуть тільки ті, хто:

пройшов вакцинацію, повну або часткову

має негативний результат тестування на COVID-19

документ про одужання (в паперовому вигляді або з використанням мобільного додатку "Дія").

Під постом українці іронізують, що тепер для походу в туалет потрібно готуватися заздалегідь, а краще записатися в електронну чергу. Також люди радять встановити поруч пункт вакцинації, так як охочих буде дуже багато.

Нагадаємо, раніше Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.

Також раніше Волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.