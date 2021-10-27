На ринку в Маріуполі до туалету пускають лише "обраних" із щепленням

У Маріуполі на одному з ринків до вбиральні пускають тільки за наявності сертифікату про вакцинацію або негативного тесту на коронавірус.
На одному з ринків міста Маріуполь до туалету не пускають без сертифіката про вакцинацію від коронавірусу, йдеться в оголошенні, яке з'явилося в Instagram.
Так, в ньому адміністрація центрального ринку попереджає, що скористатися вбиральнею зможуть тільки ті, хто:
- пройшов вакцинацію, повну або часткову
- має негативний результат тестування на COVID-19
- документ про одужання (в паперовому вигляді або з використанням мобільного додатку "Дія").
Під постом українці іронізують, що тепер для походу в туалет потрібно готуватися заздалегідь, а краще записатися в електронну чергу. Також люди радять встановити поруч пункт вакцинації, так як охочих буде дуже багато.
Нагадаємо, раніше Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.
Також раніше Волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.