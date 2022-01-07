На Прикарпатті авто злетіло з горба і "приземлилося" на дах житлового будинку

Постраждала жінка, яка була в авто – її передали медикам.
На Івано-Франківщині в селі Соколівка Косівського району автомобіль під час руху злетів з горба і врізався у дах житлового будинку, який стоїть біля підніжжя.
Подія сталася близько обіду у п’ятницю, 7 січня, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
"По прибуттю до місця події було встановлено, що легковий автомобіль з'їхав з проїжджої частини дороги та зіткнувся з житловим будинком", – зазначають в ДСНС.
Рятувальники витягли з автомобіля жінку, її передали працівникам екстреної медичної допомоги.
Також зазначається, що вони відключили газобалонне обладнання і клеми акумуляторної батареї в автомобілі.
Нагадаємо, у Харківській області на трасі "Київ-Харків" сталася смертельна аварія за участі швидкої допомоги. Водій легкового автомобіля, який врізався у швидку, внаслідок зіткнення загинув на місці.
Також у Києві п'яний водій збив чоловіка з дитиною на пішохідному переході. Постраждав 12-річний хлопчик, його з численними травмами терміново госпіталізували в лікарню. За словами водія, він напився, оскільки у його матері виявили коронавірус.
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