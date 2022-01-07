На Прикарпатті авто злетіло з горба і "приземлилося" на дах житлового будинку

Автомобіль на льоту врізався у дах житлового будинку / ДСНС України

На Івано-Франківщині в селі Соколівка Косівського району автомобіль під час руху злетів з горба і врізався у дах житлового будинку, який стоїть біля підніжжя.

Подія сталася близько обіду у п’ятницю, 7 січня, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"По прибуттю до місця події було встановлено, що легковий автомобіль з'їхав з проїжджої частини дороги та зіткнувся з житловим будинком", – зазначають в ДСНС.

Рятувальники витягли з автомобіля жінку, її передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Також зазначається, що вони відключили газобалонне обладнання і клеми акумуляторної батареї в автомобілі.

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Внаслідок ДТП постраждала жінка, яка була в автомобілі / ДСНС України

Нагадаємо, у Харківській області на трасі "Київ-Харків" сталася смертельна аварія за участі швидкої допомоги. Водій легкового автомобіля, який врізався у швидку, внаслідок зіткнення загинув на місці.

Також у Києві п'яний водій збив чоловіка з дитиною на пішохідному переході. Постраждав 12-річний хлопчик, його з численними травмами терміново госпіталізували в лікарню. За словами водія, він напився, оскільки у його матері виявили коронавірус.

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