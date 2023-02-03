На "перекур" зупинилися і все злетіло в повітря: ЗСУ влаштували "гучний феєрверк" окупантам

Як зазначають десантники, завдяки пильності та точності бійців протитанкової роти можна спостерігати "гучний феєрверк" у окупантів.

ЗСУ / Колаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Міноборони РФ

Український військові продовжують бити окупантів на всіх напрямках. Так, ЗСУ змогли спритно знищити російську БМП і вантажівку з боєприпасами.

Як повідомляють Десантно-штурмові війська, ЗСУ "зловили" окупантів в той момент, коли ті "зупинилися перекурити".

"Зупинка на перекур екіпажу БМП і вантажівки отримала яскраве логічне продовження", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають десантники, завдяки пильності та точності бійців протитанкової роти на відео можна спостерігати "гучний феєрверк" з ворожого БК.

ЗСУ б'ють окупантів

Раніше повідомлялося, що в районі Вугледара Донецької області бійці Збройних сил України розгромили розвідувальну роту 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

За даними розвідки, ЗСУ повністю знищили сили та засоби окремої розвідувальної роти, доданої до 155-ї окремої бригади морської піхоти РФ, яка брала участь у штурмі Вугледара.

Нагадаємо, морпіхи РФ звернулися до глави Примор'я зі скаргою на своє командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" в районі Павлівки Донецької області, де вони втратили за чотири дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Крім того, командування, за словами військовослужбовців "це приховує і занижує офіційні цифри втрат, боячись відповідальності".

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