"Здавати ніхто не буде": Зеленський зробив сильну заяву про ситуацію в Бахмуті

Володимир Зеленський попередив усіх окупантів, що здавати Бахмут ніхто з українських військових не буде.

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський 3 лютого заявив, що здачі наших територій окупантам не буде.

Під час виступу на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС президент зазначив, що виведення українських військ з фронтового Бахмута Донецької області не побачимо.

"Здавати Бахмут ніхто не буде. Будемо боротися, скільки зможемо", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що українські захисники будуть боротися стільки, скільки зможуть.

"Вважаємо Бахмут нашою фортецею, вважаємо наших героїв, які там впали, героями. Якщо буде прискорена зброя, а саме далекобійна, то ми не тільки не відійдемо від Бахмута, а й почнемо звільняти Донбас, який був окупований з 2014 року", - сказав Зеленський.

Президент додав, що в України є конкретний перелік зброї, яка їй необхідна. Він також подякував державам, які підтримують Україну на цьому шляху.

Ситуація під Бахмутом

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що незважаючи на втрати, ворог зберігає високу інтенсивність атак під Бахмутом на Донеччині. На Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках у Донецькій області відбуваються постійні штурми російських окупантів.

Військовослужбовець ЗСУ Євген Фірсов розповів, що російські окупаційні війська попри шалену кількість загиблих продовжують йти в наступ на Бахмутському напрямку. Загарбники йдуть в атаку по горах своїх трупів.

В той же час українські військові розповіли про загострення під Бахмутом. Окупаційні війська підтягнули додаткові резерви до міста. Окрім загонів "Вагнера" на штурм міста загарбники кинули підрозділи двох парашутно-десантних полків та мотострілецької бригади. У зв'язку з цим навколо міста різко збільшилася кількість піхотних зіткнень.

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