'На одного бійця ЗСУ припадає 7-10 росіян': що відбувається біля Часового Яру

На кожного українського військовослужбовця йде величезна кількість росіян, більшість з них вмирає або є пораненими.

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Ситуація на фронті погіршується / колаж: Главред, фото: 31 окрема механызована бригада, скріншот: deepstatemap

Командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку поблизу Часового Яру.

"Оперативна ситуація на напрямку достатньо складна з декількох причин. Перше - це використання керованих авіаційних бомб, а також ФАБів. Друге - це на одного бійця Сил оборони України наразі йде приблизно 7-10 військовослужбовців Російської Федерації й у нас надзвичайна потреба у підтримці особового складу у резервах. Тому я сподіваюся, що закон про мобілізацію все ж таки приймуть і ми зможемо боронити наш край значно якісніше. Тоді, коли в нас буде у підрозділах та кількість особового складу, яка потрібна для оборони нашої країни", - пояснив Отченаш в ефірі телеканалу "Еспресо".

Військовий наголосив, попри те, що на кожного українського військовослужбовця йде величезна кількість росіян, більшість з них вмирає або є пораненими.

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Хто такий Андрій Отченаш? Андрій Отченаш - командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ. Розпочав воювати у 2014 році у добровольчому батальйоні ОУН, передає Цензор.нет.

Нагадаємо, що росіяни з трьох напрямків сунуть на Часів Яр. Окупанти використовують хімічну зброю, щоб викурити українські піхотні підрозділи з укриттів, розповів командир батальйону 92-ї ОШБр. Проте протягом останніх двох тижнів не мають успіху.

Росіяни здійснили "потужний ривок" на Часів Яр. Ілля Євлаш заявив, що РФ розглядають це місто як ключовий для подовження наступу на Костянтинівку і Краматорсько-Слов’янську агломерацію. Окупанти не шкодують зусиль та шукають слабкі місця.

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