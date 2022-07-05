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Рятувались втечею: на Харківщині чеські добровольці влупили по окупантам та віджали техніку

5 липня 2022, 10:35

Чеські добровольці підбили два російські БТР-82А та два танки Т-80БВ.

чешские добровольцы затрофеили технику
чешские добровольцы затрофеили технику / Скриншот

У Харківській області добровольці з Чехії, які воюють на боці ЗСУ, потужно вдарили по окупантам та забрали трофейну техніку. Російські військові так злякалися, що були вимушені втікати. Про це повідомляє Obozrevatel.

Чеські добровольці підбили два російські БТР-82А та два танки Т-80БВ.

Бій відбувся поблизу села Карнаухівка Ізюмського району Харківщини. Після захоплення техніки добровольці встановили на неї прапори України та почали готувати її до перегонки.

чешские добровольцы затрофеили технику
чешские добровольцы затрофеили технику / Скриншот

Тепер захоплену техніку застосовуватимуть для звільнення українських територій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вишгородському районі Київської області житель одного з селищ Віталій Онопрієнко під час російської окупації зумів викрасти ворожу вантажівку разом з боєкомплектом.

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Пізніше стало відомо про те, що бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади захопили новітню російську бойову машину піхоти БМП-3 з боєкомплектом. Її планували відправити на передову одразу після перевірки та оснащення. Як виявилось, пробіг цієї БМП всього 3000 км.

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війна в Україні новини Харкова Чехія російське вторгнення добровольчий батальйон
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