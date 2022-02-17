Бійки, газ і затримання: мітинг під Радою закінчився сутичками з копами

Мітинг SaveФОП в Києві / censor.net

У четвер вранці, 17 лютого, в центрі Києва проходить мітинг SaveФОП. Рух вулицею Хрещатик тимчасово перекрито.

Як пише Сensor.net, правоохоронці відтіснили мітингувальників з Хрещатика. Це сталося без застосування сили.

Пізніше мітингувальники прийшли під будівлю українського парламенту.

Через акцію протесту рух вулицею Грушевського перекрито.

При цьому крім звукомобіля зі звуком, правоохоронці також заблокували і не дали приїхати під стіни парламенту транспорту зі сценою, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS.

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Тим часом під ВР сталося перше зіткнення між ФОПами і правоохоронцями. Копи перекрили вулицю Грушевського, і взяли в кільце групу активістів. Ті намагаються відбиватися, передає Telegram-канал Тypical_kiev.

Відзначається, що копи забирають у підприємців прапори і ламають їм вудки-флагштоки. У свою чергу ФОПи закидають правоохоронців яйцями, а також заливають зеленкою.

Разом з тим поліцейські застосовують спецзасоби, в тому числі газові балончики, а також затримують активістів, що розбушувалися.

Пізніше сутички Фопівців і правоохоронців припинилися. На вулиці Грушевського відновили проїзд для автомобілів.

Що кажуть у Раді про мітинг SaveФОП

Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що та політична сила,яка вивела сьогодні людей на вулицю, має вимоги, які несумісні з нормальним існуванням держави в майбутньому

Гетманцев впевнений, що вимога взагалі скасувати реєстрацію розрахункових операцій, розрахована на розгойдування країни, а не на захист ФОПів або будь-якого бізнесу. Нардеп вважає, що немає необхідності обговорювати це питання, оскільки реформа вже відбулася.

Касові апарати для ФОПів в Україні

В Україні з 1 січня 2022 року для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) 2-4 груп єдиного податку застосування у своїй роботі касових апаратів або реєстраторів розрахункових операцій стало обов'язковим.

Підприємцям, які не використовують у своїй роботі касові апарати, загрожує штраф у розмірі 100% вартості товару, який був проданий в обхід податкового обліку. Наступний проданий таким же чином товар обернеться штрафом вже в 150% від його вартості.

Нагадаємо, 25 січня, під час акції протесту ФОПів під Радою відбулися сутички, під час яких постраждало понад 20 осіб, у тому числі і копи.

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