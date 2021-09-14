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"Хворий, але розумний і хитрий: на Луганщині втік маніяк, який вбив кращого друга і рідну тітку

14 сентября 2021, 11:18

Підозрюваний у вбивствах Дмитро Федорченко може ховатися в будь-якому куточку України. Він стоїть на обліку у психіатра з діагнозом "параноїдна шизофренія".

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Дмитро Федорченко, за словами місцевих жителів, дуже агресивний / Фото obozrevatel.com

В Старобільську Луганської області оголосили в розшук 36-річного Дмитра Федорченка - чоловіка підозрюють у вбивстві двох осіб. Не виключено, що злочинець вже може перебувати в будь-якій точці України.

Вбивства сталися імовірно в ніч з 29 на 30 серпня. Жертвами стали жителі Старобільська - 36-річний Олександр Єлсуков (друг дитинства підозрюваного) і 74-річна Людмила Федорченко - його рідна тітка, сестра батька. У обох жертв були конфлікти з можливим вбивцею, передає Obozrevatel з посиланням на джерела в поліції.

Жінку вбили у неї вдома - їй завдали удару ножем в шию і стегно. Причиною смерті стала крововтрата. Тіло загиблої виявила її дочка Ірина.

Де вбивця розправився з чоловіком – невідомо, оскільки кисті рук знашли неподалік вулиці Чехова, інші частини тіла – в лісосмузі біля кварталу Південний.

Читайте такжеЗберігав розчленовану дружину в морозилці: у Києві сталося моторошне вбивствоПри цьому могла бути і третя жертва. Місцеві жителі стверджують, що Дмитро напав на жінку, яка йшла вулицею, але їй вдалося відбитися і втекти. Люди одразу ж подзвонили в поліцію, але підозрюваний зник на території кладовища.

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Відомо, що Дмитро Федорченко вів самотнє життя і перебивався випадковими заробітками. За словами місцевих жителів, був агресивний. Чоловік стоїть на обліку у психіатра з діагнозом "параноїдна шизофренія".

"Постійно роздратований, агресивний, до оточуючих ставиться вороже, бачить галюцинації... а плюс до всього – наркотики. Це поєднання було як бомба з годинниковим механізмом - на жаль, так і сталося", - розповіли в прокуратурі Луганської області.

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Фото obozrevatel.com

Коли Дмитру Федорченку було 18 років, його судили за ч.1. ст. 309 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту).

Старобільський районний суд Луганської області ухвалив рішення про затримання чоловіка, але знайти його не можуть. Правоохоронці неофіційно кажуть, що ймовірність того, що злочинець знаходиться вже далеко – досить висока.

"Федорченко відключив свій мобільний, збив зі сліду собак - він хворий, але до біса розумний і хитрий. Є родичі в Росії та окупованому Луганську, проте туди йому навряд чи вдалося виїхати. Думаємо, або зачаївся в самому Старобільську, або встиг проїхати вглиб України. Що, звичайно, не додає радості", - розповів співрозмовник видання.

Тим часом мешканці Старобільська живуть у страху.

"Такого ми давно не відчували: на волі гуляє справжнісінький звір. Поодинці бояться виходити жінки, дітей намагаємося теж самих не випускати", - розповіла місцева мешканка Аліна.

Як повідомляв Главред, в Києві 16-річний хлопець в ході сімейної сварки зарізав батьків і молодшого брата, і після цього ще кілька днів жив у квартирі з трупами.

Він наніс численні ножові поранення батькам і 8-річному братові, від чого ті загинули на місці. Пізніше хлопець пояснив, що його "перемкнуло", тому він пішов на злочин.

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поліція Старобільськ новини Луганської області вбивство
Зараз ви переглядаєте новину «"Хворий, але розумний і хитрий: на Луганщині втік маніяк, який вбив кращого друга і рідну тітку». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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