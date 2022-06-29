На Луганщині росіяни скинули потужну авіабомбу на склади з гумдопомогою

Росіяни скинули авіабомбу на склади з гумдопомогою / Фото: прес-служба президента

Війська Росії хотіли знищити склад із гумдопомогою на Луганщині, для чого скинули на нього потужну авіабомбу, йдеться в заяві голови Луганської ОВВА Сергія Гайдая в Facebook.

"Авіабомба потрапила в наші склади з гумдопомогою. Майже зруйновані ангари і пошкоджений транспорт. Без жертв", - розповів Гайдай.

За його словами, росіяни продовжують спроби захоплення Лисичанська. Місто перебуває під постійним обстрілом. Там залишається близько 15 тисяч мирних жителів.

Нагадаємо, раніше радник глави ОП Михайло Подоляк розкритикував президента РФ Володимира Путіна, який звинуватив Захід в інфляції і назвав війну проти України, мовляв, "рятувальним кругом" для західного світу. Чиновник зазначив, що тепер Путін, який стер цілі міста, здійснив масові страти і перетворив свою країну в середньовіччя, придумав нібито виправдання своїй людожерській війні.

Також Подоляк розніс Лаврова, який сказав, що, мовляв "у США не вийде позбавити Росію права голосу в світі". За словами радника голови офісу, росіяни повинні припинити поводитися як варвари з середньовіччя, і тоді з ним буде розмова.

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