Зрадника наздогнала карма: ЗСУ знищили командира взводу окупантів з Луганська з позивним Сват

ЗСУ знищила командира взводу окупантів з Луганська / скріншот,

В Україні було ліквідовано командира взводу "2-го армійського корпусу" окупантів з Луганська Ігоря Святця з позивним "Сват".

Про це в п'ятницю, 10 червня, повідомив в Telegram-каналі офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан.

"Псевдокапітан став "вантажем 200". Зрадника наздогнала карма", - повідомив Штефан у підписі до фото окупанта.

Нагадаємо, в Росії поховали загиблого в Україні військового 31-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ Жаната Рисмуханбетова. Він став щонайменше 52-м ліквідованим окупантом з цього підрозділу.

читайте такожСпрацювали міни-пастки: бійці ЗСУ ліквідували двох військових армії РФ на ДонбасіНагадаємо, раніше під Харковом українськими військовими був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з Бурятії Володимир Анданов, відомий під позивним" Ваха".

На Донбасі він воював проти ЗСУ в роті спецназу НЗФ "Ольхон". У 2017 році він повернувся до Бурятії. У 2022 році Анданов взяв участь у так званій "спецоперації" РФ. Є інформація, що, імовірно, Ваху ліквідував снайпер ЗСУ.

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