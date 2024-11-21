Планам 'СВО' поставлено жирну крапку: ЗСУ переграли Путіна на ключовому напрямку

Присутність українських військових у Курській області фактично перекреслює плани Російської Федерації

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Активні дії ЗСУ в Курській області перекреслюють плани РФ / Коллаж: Главред

Ключове із заяв Снєгирьова:

Ключова битва війни розгортається не на сході, а на Курщині

Російський план війни не може бути виконано через присутність СОУ на території РФ

Перед російськими окупантами Кремль поставив одразу два чіткі завдання: вийти на адміністративні кордони Донецької області та вибити Сили оборони України з Курської області.

Однак, попри всі старання ворога, поки що агресорам не вдається досягти жодної з цих цілей, стверджує в ефірі телеканалу FREEДОМ військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

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"На даний момент перед Російською Федерацією стоїть два завдання, перше — спроба виходу на адміністративні кордони Донецької області до 20 січня 2025 року, і головне стратегічне завдання — витіснення Збройних сил України з Курської області", — каже Снєгирьов.

Однак, як підкреслює експерт, саме присутність ЗСУ в Курській області ставить паузу або ж жирну крапку в російському плані закінчення війни.

"Путін наполягає на визнанні де-юре і де-факто за Російською Федерацією окупованих територій України. Водночас присутність українських військових у Курській області фактично перекреслює плани Російської Федерації, її військово-політичного керівництва", — акцентував Снєгирьов.

Як переконаний аналітик, ключову роль грає навіть не схід України. Снєгирьов стверджує, що саме Курський напрямок слугує основною запеклою ареною боїв, яка руйнує всі плани Кремля.

"Сьогодні ми можемо говорити про те, що основною запеклою ареною зіткнень є навіть не Покровський або Курахівський напрямок, а Курський напрямок", — зазначив спікер.

Війна в Україні - ключові події з фронту

Своєю чергою речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що ворог "зарухався" на Запорізькому напрямку. За його словами, окупанти стали активніше використовувати бронетехніку.

Водночас командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахіллес 92-ї ОШБр Юрій Федоренко підкреслив, що Путін поставив нову мету на фронті. Агресору треба виконати завдання із захоплення Куп'янськ-Вузлового.

Главред писав, що не варто виключати, що ЗСУ можуть залишити важливе місто. Між територіями і життями воїнів треба думати про захисників, стверджує експерт.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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