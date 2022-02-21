На Київщині чоловік побив сусідку через гній

Чоловік повинен виплатити моральну компенсацію / pixabay

У Київській області чоловік жорстоко побив сусідку. Він подумав, що вона змастила його паркан коров'ячим гноєм.

Як йдеться у вироку Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області, чоловік вдарив кулаком свою сусідку, а на суді розповів, що раніше дружив з цією сім'єю, повідомляє ТСН.

Стосунки між сусідами зіпсувалися в останні три роки. А в серпні 2021 року, За словами підозрюваного, потерпіла і її чоловік нібито закидали його двір і паркан коров'ячим гноєм, через що він посварився з жінкою і, як розповів, не бив потерпілої.

Жінка в свою чергу зазначила, що з сусідом вона конфліктує через те, що він пасе своїх корів біля її двору і не прибирає за ними. Тому вони" повернули " під паркан підозрюваного гній, яке залишили Його ж корови. Після чого той побив її.

Потерпіла зажадала від підозрюваного 30 тис. грн моральної компенсації.

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Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 126 КК України та оштрафував на 680 грн. Крім того, він повинен заплатити потерпілій 3 тис. грн моральної компенсації.

Раніше у Львівській області в Стрийському районі 22-річний чоловік спочатку побив, а потім зарізавши свого 66-річного батька. Конфлікт, який закінчився трагічно, спалахнув між батьком і сином під час розпивання спиртного.

Також у Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

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