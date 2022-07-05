На Харківщині ЗСУ під ворожим вогнем коректують українську артилерію та знищують окупантів

Окупанти намагаються наступати на Харківщині / колаж УНІАН

Українські воїни під артилерійським вогнем змогли стримати штурм окупантів на Харківщині. У відповідь наші захисники знатно покришили ворога. Про це повідомляє ТСН.

Українські воїни розповідають, що ворожа артилерія на цьому напрямку замовкає лише для того, щоб змінити позиції. Окупанти рівняють все з землею.

"Спочатку арта починає працювати. Після артилерійських обстрілів харчуються там. Танчики, потім піхота, маленькими групами по 10 по 15 чоловік, буває, що через ліс намагаються пройти", – розповідає військовослужбовець ЗСУ.

Наші захисники кажуть, що їх незмінною метою є утримування рубежів оборони без втрат.

Українські воїни намагаються під ворожим вогнем зрозуміти, з якого боку стріляють російські військові і передають цю інформацію нашим артилеристам. Це є головним алгоритмом роботи, який дозволяє щодня зменшувати чисельність російської армії.

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Нагадаємо, російські війська знову можуть спробувати захопити Харків. В такому випадку наступ може відбутися за двома напрямками. Окупанти можуть спробувати атакувати з північного і північно-східного напрямків.

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