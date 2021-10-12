У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

На Буковелі пішов перший сніг /hotelsbukovel.com.ua

В українських горах 12 жовтня панує по-справжньому зимова погода, з опадами та мінусовою температурою. Біліти починають схили Чорногірського хребта і навіть Буковеля. Сніг падає безперервно з ранку – і донині.

Як повідомили в пресслужбі Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, температура повітря на горі Піп Іван у Карпатах опустилася до -1 °C, падає сніг. Водночас вітер розганяється до 5 метрів в секунду.

На горі Піп Іван лежить сніг / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту

Перший у сезоні сніг вкриває йсхили популярного курорту Буковель, що на Прикарпатті. В пресслужбі курорту пишуть, що траси будуть готові до катання зовсім скоро.

На Буковелі сніжить / скріншот з камер спостереження

На закарпатському курорті Драгобрат сніг теж вкриває землю.

Сніг на Драгобраті / скріншот з камер спостереження

Рятувальники закликають туристів, які все ж вирішили йти в гори, одягатися тепліше, брати з собою термос з гарячим чаєм і обов'язково попереджати надзвичайників про свої наміри в горах.

Подорожі потрібно реєструвати в ДСНС, щоб у разі біди отримати оперативну допомогу.

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