У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

У Буковелі пишуть, що траси будуть готові до катання зовсім скоро.
В українських горах 12 жовтня панує по-справжньому зимова погода, з опадами та мінусовою температурою. Біліти починають схили Чорногірського хребта і навіть Буковеля. Сніг падає безперервно з ранку – і донині.
Як повідомили в пресслужбі Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, температура повітря на горі Піп Іван у Карпатах опустилася до -1 °C, падає сніг. Водночас вітер розганяється до 5 метрів в секунду.
Перший у сезоні сніг вкриває йсхили популярного курорту Буковель, що на Прикарпатті. В пресслужбі курорту пишуть, що траси будуть готові до катання зовсім скоро.
На закарпатському курорті Драгобрат сніг теж вкриває землю.
Рятувальники закликають туристів, які все ж вирішили йти в гори, одягатися тепліше, брати з собою термос з гарячим чаєм і обов'язково попереджати надзвичайників про свої наміри в горах.
Подорожі потрібно реєструвати в ДСНС, щоб у разі біди отримати оперативну допомогу.
Якою буде зима 2021-22 в Україні
- За прогнозом синоптика Вазіри Мартазінової, зима цього року і наступні зими в Україні будуть морозними.
- За її словами, зима 2021-2022 і в наступні роки в нашій країні теж буде морозною, очікуються перепади температури повітря – від сильних заморозків до відлиги.
- Фахівець підкреслила, що зима в Україні нікуди не дінеться навіть в умовах глобального потепління.