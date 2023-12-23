На фронті 5 "гарячих" напрямків: майор сказав, де найважчі бої

Російські окупанти намагаються захопити нові позиції на фронті. Вони постійно кидають у штурм купу свого особового складу. Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі "1+1" назвав 5 найгарячіших місць на фронті.
Він зазначив, що на цих напрямках дуже важка ситуація. Найгарячіші бої тривають в Авдіївці.
"Друге - це вони намагаються нас вичавити з Кліщіївки і з Андріївки, це три кілометри на південь від Бахмута... Звичайно, Куп'янський напрямок. І, звичайно, лівий берег річки Дніпро біля Херсона... І звичайно, біля Роботино, там вони теж намагаються контратакувати, але там бої все ж не такі потужні", – сказав Гетьман.
Ситуація на Авдіївському напрямку
Нагадаємо, успіхи російських окупаційних сил на Авдіївському напрямку можуть призвести до рішення Генштабу ЗСУ вивести війська з міста. За словами колишнього командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого виведення може відбутися вже найближчими днями.
Також керівник Авдіївської МВА, Віталій Барабаш, повідомив про зміну тактики російської окупаційної армії в цій області. Ворог фокусується на кількох напрямках, намагаючись точково прорвати оборону. Ситуація важка, але українські захисники тримають лінію оборони навколо міста.
Як повідомляв Главред, Росія активізує свої дії в позиційній війні в Україні, можливо захопивши кілька невеликих населених пунктів. За оцінкою полковника Тармо Кундла, це не дозволить їм отримати стратегічну перевагу і падіння Авдіївки, якщо воно станеться, буде тактичним успіхом, а не стратегічним.
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