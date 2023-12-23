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На фронті 5 "гарячих" напрямків: майор сказав, де найважчі бої

Ангеліна Підвисоцька
23 грудня 2023, 05:45
Російські окупанти намагаються вичавити українських військових з Кліщіївки.
ВСУ, ЗС рф
Експерт назвав 5 найгарячіших напрямки на фронті / Колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, МО рф

Російські окупанти намагаються захопити нові позиції на фронті. Вони постійно кидають у штурм купу свого особового складу. Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі "1+1" назвав 5 найгарячіших місць на фронті.

Він зазначив, що на цих напрямках дуже важка ситуація. Найгарячіші бої тривають в Авдіївці.

"Друге - це вони намагаються нас вичавити з Кліщіївки і з Андріївки, це три кілометри на південь від Бахмута... Звичайно, Куп'янський напрямок. І, звичайно, лівий берег річки Дніпро біля Херсона... І звичайно, біля Роботино, там вони теж намагаються контратакувати, але там бої все ж не такі потужні", – сказав Гетьман.

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Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, успіхи російських окупаційних сил на Авдіївському напрямку можуть призвести до рішення Генштабу ЗСУ вивести війська з міста. За словами колишнього командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого виведення може відбутися вже найближчими днями.

Також керівник Авдіївської МВА, Віталій Барабаш, повідомив про зміну тактики російської окупаційної армії в цій області. Ворог фокусується на кількох напрямках, намагаючись точково прорвати оборону. Ситуація важка, але українські захисники тримають лінію оборони навколо міста.

Як повідомляв Главред, Росія активізує свої дії в позиційній війні в Україні, можливо захопивши кілька невеликих населених пунктів. За оцінкою полковника Тармо Кундла, це не дозволить їм отримати стратегічну перевагу і падіння Авдіївки, якщо воно станеться, буде тактичним успіхом, а не стратегічним.

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війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії Олексій Гетьман
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