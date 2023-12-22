ЗСУ візьмуть під потужний вогневий контроль головну артерію окупантів - Гуменюк

Українські військові можуть взяти під потужний вогневий контроль трасу М17 через Армянськ. Цією трасою російські окупанти постачають на фронт живу силу та техніку. Про це в ефірі телемарафону сказала керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
Живу силу та техніку окупанти перекидають з Кримського півострова. Цей напрямок також використовується окупантами для гуманітарного забезпечення півострова, там зосереджено потік цивільного транспорту росіян.
"Єдина траса, яка дозволяє повноцінно використовувати себе для поповнення ресурсів - це М17 через Армянськ, бо всі інші містять в собі мости і неповноцінно функціонують. А М17, ворог відчуває, що дуже скоро може опинитися під дуже потужним вогневим контролем Сил оборони. Вже і зараз вони (росіяни – ред.) не почуваються там спокійно", - каже Гуменюк.
Вона також акцентувала на тому, що в Керчі та на Керченському мосту триває бойова робота, яку поки не можуть розголошувати.
Бої на південному фронті
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