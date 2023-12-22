ЗСУ візьмуть під потужний вогневий контроль головну артерію окупантів - Гуменюк

Українські військові можуть взяти під контроль трасу через Армянськ, якою окупанти перекидають на фронт особовий склад та техніку.

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ЗСУ можуть взяти пыд вогневий контроль трасу через Армянськ / Колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Українські військові можуть взяти під потужний вогневий контроль трасу М17 через Армянськ. Цією трасою російські окупанти постачають на фронт живу силу та техніку. Про це в ефірі телемарафону сказала керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Живу силу та техніку окупанти перекидають з Кримського півострова. Цей напрямок також використовується окупантами для гуманітарного забезпечення півострова, там зосереджено потік цивільного транспорту росіян.

"Єдина траса, яка дозволяє повноцінно використовувати себе для поповнення ресурсів - це М17 через Армянськ, бо всі інші містять в собі мости і неповноцінно функціонують. А М17, ворог відчуває, що дуже скоро може опинитися під дуже потужним вогневим контролем Сил оборони. Вже і зараз вони (росіяни – ред.) не почуваються там спокійно", - каже Гуменюк.

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Вона також акцентувала на тому, що в Керчі та на Керченському мосту триває бойова робота, яку поки не можуть розголошувати.

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