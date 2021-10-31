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На дорогах Києва з 1 листопада запроваджується єдиний швидкісний режим: що це означає

31 жовтня 2021, 16:40

Нові обмеження швидкості набудуть чинності восьми столичних доріг. Діятимуть вони в осінньо-зимовий період.

Пробки в Києві
У Києві вводять єдиний швидкісний режим / УНІАН

Вже завтра, 1 листопада, в Києві запроваджують єдиний швидкісний режим. Дозволена швидкість на всіх столичних дорогах не може перевищувати 50 км/год, повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

"В ніч з 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтує 90 дорожніх знаків 3.29 "Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину", - наголосив він у своєму Telegram-каналі.

З 1 листопада 2021 року зменшать швидкість на таких дорогах Києва:

  • Набережне шосе
  • Наддніпрянське шосе
  • Столичне шосе
  • пр. Бажанна
  • вул. Саперно-Слобідська
  • вул.Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул.Електриків)
  • пр. Шухевича (від Північного мосту до вул. Бальзака)

Відповідна норма діятиме з 1 листопада до 1 квітня. Дозволена швидкість у Києві становитиме 50 км/год, окрім тих ділянок, де вона буде нижчою.

Нагадаємо, що з завтрашнього дня в Україні також набувають чинності зміни до правила дорожнього руху. Зокрема, зʼявляться нові знаки, дорожня розмітка, а також набудуть чинності зміни для велосипедистів, які розширять їхні права на дорозі.

В Україні тим часом продовжують розширювати мережу камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. На дорогах країни вже 218 комплексів.

Слідом у двох містах України з'являться камери фіксації порушників карантину. Пристрої для контролю за дотриманням масочного режиму та соціальної дистанції встановлять у листопаді.

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