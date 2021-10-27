В Україні з 1 листопада змінять ПДР: чого чекати водіям, велосипедистам і пішоходам

В Україні з 1 листопада змінять ПДР / УНІАН

В Україні з 1 листопада набудуть чинності оновлені правила дорожнього руху. Автоюрист Богдан Глядик розповів в ефірі "Українського радіо", до чого потрібно готуватися автолюбителям, велосипедистам і пішоходам.

Найістотнішим для автомобілістів, каже фахівець, можна назвати обмеження швидкість руху за межами населених пунктів.

Наприклад, автолюбителям заборонять рухатися зі швидкістю 110 км/год, якщо елемент дороги, який відокремлює транспортні потоки протилежних напрямків, не виділений розміткою типу 1.2 (раніше було 1.1 або 1.2). Розмітки ж розрізняються між собою шириною-до 15 сантиметрів і 20 сантиметрів відповідно.

Для велосипедистів вводиться нове визначення велосипедної доріжки. Крім того, вперше в ПДР вносяться терміни "велосипедна смуга" і "велосипедний переїзд".

Також змінили нумерацію деяких дорожніх знаків. Зокрема, ввели дорожній знак з позначенням номера дороги на червоному тлі з напрямком, куди вона веде.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що з 1 жовтня водії автомобілів, проїжджаючи поза населеними пунктами, повинні протягом найближчих семи місяців включати денні ходові вогні (щоб бути більш помітними на дорогах).Як кажуть у поліції нагадали, у разі відсутності в конструкції транспортного засобу денних ходових вогнів, необхідно вмикати ближній