УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Україні з 1 листопада змінять ПДР: чого чекати водіям, велосипедистам і пішоходам

27 жовтня 2021, 08:20

Найістотнішим для автомобілістів, каже автомобільний юрист Богдан Глядик , можна назвати обмеження швидкість руху за межами населених пунктів.

ПДР
В Україні з 1 листопада змінять ПДР / УНІАН

В Україні з 1 листопада набудуть чинності оновлені правила дорожнього руху. Автоюрист Богдан Глядик розповів в ефірі "Українського радіо", до чого потрібно готуватися автолюбителям, велосипедистам і пішоходам.

Найістотнішим для автомобілістів, каже фахівець, можна назвати обмеження швидкість руху за межами населених пунктів.

Наприклад, автолюбителям заборонять рухатися зі швидкістю 110 км/год, якщо елемент дороги, який відокремлює транспортні потоки протилежних напрямків, не виділений розміткою типу 1.2 (раніше було 1.1 або 1.2). Розмітки ж розрізняються між собою шириною-до 15 сантиметрів і 20 сантиметрів відповідно.

Для велосипедистів вводиться нове визначення велосипедної доріжки. Крім того, вперше в ПДР вносяться терміни "велосипедна смуга" і "велосипедний переїзд".

Також змінили нумерацію деяких дорожніх знаків. Зокрема, ввели дорожній знак з позначенням номера дороги на червоному тлі з напрямком, куди вона веде.

Реклама

читайте такожСпіймай лихача: як в Україні водіям хочуть дозволити "стукати" на порушників ПДР

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що з 1 жовтня водії автомобілів, проїжджаючи поза населеними пунктами, повинні протягом найближчих семи місяців включати денні ходові вогні (щоб бути більш помітними на дорогах).Як кажуть у поліції нагадали, у разі відсутності в конструкції транспортного засобу денних ходових вогнів, необхідно вмикати ближній

viber
ПДР велосипеди новини України
Зараз ви переглядаєте новину «В Україні з 1 листопада змінять ПДР: чого чекати водіям, велосипедистам і пішоходам». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на зиму 2022 прийшла жіноча стрижка сліпучої краси тупий боб з божевільних 90-хУ моду на зиму 2022 прийшла жіноча стрижка сліпучої краси тупий боб з божевільних 90-х Вріжуть заморозки, завалить снігом: українців попередили про різке похолоданняВріжуть заморозки, завалить снігом: українців попередили про різке похолодання Ціни на мед в Україні злетіли до максимальної вартостіЦіни на мед в Україні злетіли до максимальної вартості Гороскоп на сьогодні 14 листопада 2021: Ракам – грошове везіння, Стрільцям - небезпека на дорозіГороскоп на сьогодні 14 листопада 2021: Ракам – грошове везіння, Стрільцям - небезпека на дорозі Зірка Сватів знялася в незвичайному ретро-образі: "Бурда-1988 рік"Зірка Сватів знялася в незвичайному ретро-образі: "Бурда-1988 рік"
11:00

Долар по 60-100 гривень і загроза дефолту в Україні: експерти попередили про небезпечну ситуацію

10:43

Великобританія закликала Євросоюз "паралізувати" Північний потік-2Відео

09:53

"Одне око на алмаз, інше на дорогу": у Харкові водій тролейбуса рубався в ігри на смартфоніВідео

09:24

Лікар назвав "грізне ускладнення" коронавірусу Дельта, від якого можуть померти дітиВідео

08:58

Окупація Азовського моря Росією - небезпечний прецедент: на півдні України з'являться крилаті ракети НептунВідео

Реклама
08:58

Гороскоп на сьогодні 14 листопада 2021: Ракам – грошове везіння, Стрільцям - небезпека на дорозіВідео

08:40

Найсмачніший і корисний омлет на сніданок: готувати всього 7 хвилинВідео

08:15

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у майже 15 тисяч осіб, гори госпіталізацій

07:45

Україна закипає, і є від чогоПогляд

07:38

Щонайменше 100 грн за літр: ціни на соняшникову олію незабаром неприємно здивують українцівВідео

06:29

Путін пожертвував Лукашенком заради своїх забаганок у ЄвропіПогляд

06:01

У моду на зиму 2022 увійшли приголомшливі теплі сукні, в яких холоднеча буде милоюФотоВідео

05:28

Арктичний мороз і сніг: українців попередили про аномалію і назвали терміниВідео

04:22

Магнітна буря накриє з головою: скільки триватиме ударВідео

03:50

Названо симптоми смертоносного хропінняВідео

03:23

"Якщо ви вакциновані, то 100% виживете": лікар пояснив, чому смертність від COVID-19 "скажена"Відео

02:41

Дієтолог назвала найнебезпечніші речі на кухні: від чого терміново потрібно позбутися і чим замінитиВідео

02:28

Дієтолог назвала незвичайний продукт для зниження тиску

01:48

Вчені знайшли нову небезпечну властивість пальмової олії

01:16

Удар з Білорусі та десант в тил України: експерт оцінив найгірший сценарій атаки РФВідео

Реклама
00:51

Прикмети на 14 листопада: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:02

Синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжня зимова холоднечаВідео

13 листопада, субота
23:45

Експерт розвіяла поширений міф про сала

23:43

"Рішенням буде його смерть": лікар Саакашвілі заявив про різке погіршення стану здоров'я політикаВідео

23:22

На популярному курорті Єгипту навала небезпечних комах: померло троє людейВідео

22:35

Польський солдат загинув на кордоні з Білоруссю через нещасний випадок

22:08

Названий найпопулярніший напій, який знижує тискВідео

21:40

Війська Білорусі йдуть до кордону з Польщею: мігрантів для провокації агресії пригощають горілкоюВідео

21:15

"Ти дворовий, а я вуличний": Лукашенко пояснив, що пов'язує їх з ПутінимВідео

20:40

Під Одесою сталася страшна ДТП за участю патрульних: постраждали дітиВідео

20:30

Трибунал над Лукашенком і серія санкцій: Україна та Європа закликали до рішучого удару по БілорусіВідео

20:02

"Код під'їзду - від сатани": у Луцьку жінка боїться диявола і лазить у квартиру через вікноВідео

19:46

Історична подія: у Китаї представили інгаляційну вакцину проти коронавірусуВідео

19:21

Військове зіткнення Заходу з Росією: у Лондоні попередили про небезпечний сценарійВідео

19:19

Поляки знову взялися за старе, підштовхуючи Європу до великої війниПогляд

18:47

У "правах" будуть вказувати, з якою коробкою передач зданий іспит: для чого це потрібноВідео

18:27

Побачити та заплакати: названо 5 дрібниць, які дико старять жінкуВідео

17:57

Скасування прописки: адвокат розповіла, чи потрібно заново прописуватися в Мережі

17:52

Україну накрив гострий дефіцит вугілля і газу: країні загрожують віялові відключення світлаВідео

17:46

На Сумщині жінка натрапила на триметрового пітона

Реклама
17:35

У моду на зиму 2022 прийшла жіноча стрижка сліпучої краси тупий боб з божевільних 90-хФото

16:56

Смертність від коронавірусу: Україна очолила антирейтинг - ЗМІВідео

16:19

Немає вугілля: в Україні не працюють більше половини блоків ТЕС

16:17

Зустрічали оплесками: в Укрексімбанку звільнили причетного до атаки на журналістів Схем ТельбізоваВідео

15:55

Легені "горять", перетворюються на пісок: лікар розповіла про жахи в COVID-лікарніВідео

15:35

"Втратили 40 кілограмів ваги": українські альпіністи першими у світі підкорили гору в Гімалаях

15:21

Лікар назвав медпрепарат, який тільки ускладнює лікування коронавірусуВідео

15:00

Катери, кораблі і дві військово-морські бази в Україні: ЗМІ дізналися деталі нової угоди з БританієюВідео

14:50

"Удар ракетою": Лукашенко хоче перекинути російські Іскандери до кордонів УкраїниВідео

14:44

Поліція перевірятиме водіїв на наркотики: керівник МВС розповів процедуруВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти