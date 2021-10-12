Стало відомо, де і коли в Україні з'являться камери, що фіксують порушників карантину

В Україні стежитимуть за порушниками карантину / УНІАН

У двох містах України незабаром з'являться камери фіксації порушників карантину. Пристрої для контролю за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції встановлять у листопаді.

Про це з посиланням на заступника міністра охорони здоров'я - головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, пише ТСН.

За його словами, мова йде про проведення пілотного дослідження, ініційованого ВООЗ і підтриманого МОЗ.

"Завдяки встановленню відеокамер відбуватиметься деперсоналізована оцінка умовного відсотка дотримання протиепідемічних норм. Тобто в автоматичному режимі зчитується кількість людей, які проходять уздовж камери або зони її дії, і скільки з них в масках, скільки дотримуються дистанції", - зазначив Кузін.

Також він додав, що пілот планується в двох великих містах - Києві і в Харкові або Дніпрі не раніше, ніж 1 листопада цього року. А його перші результати будуть доступні через два тижні.

Реклама

Кузін підкреслив, що при такій системі не буде проводитися будь-яка ідентифікація, зберігання персональних або конфіденційних даних, або навіть самої плівки, де буде запис.

Тим часом санлікар нагадав, що стосовно людей, які порушують карантин, діє відповідна стаття в адміністративному кодексі України і передбачено покарання. Зокрема, за відсутність масок у закритому приміщенні.

Нагадаємо, раніше Главред писав, що в Україні посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень. Для цього в торгових центрах на рівні областей будуть встановлені спеціальні камери для моніторингу.

Якщо епідеміологічна ситуація в країні погіршиться, то комісії ТЕБ і НС також будуть здійснювати часті візити в регіони.