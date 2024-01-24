На Донеччині оголосили термінову евакуацію: в ОВА попередили про небезпеку

У частині прифронтових громад Волноваського, Покровського, Краматорського і Бахмутського районів примусова евакуація триває ще від квітня минулого року.

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На Донеччині оголосили термінову евакуацію / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: deepstatemap

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що в області оголосили примусову евакуацію дітей в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад.

Рішення ухвалили 24 січня на засіданні обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"На жаль, не всі дорослі усвідомлюють свою відповідальність за життя і здоров’я власних дітей - і багато хто досі залишається на територіях, поблизу яких точаться активні бойові дії. Сьогодні ми ухвалили рішення розпочати евакуацію в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад - зараз там досі перебувають 72 дитини", - йдеться у повідомленні Філашкіна у Telegram. відео дня

Він також нагадав, що у частині прифронтових громад Волноваського, Покровського, Краматорського і Бахмутського районів примусова евакуація триває ще від квітня минулого року.

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