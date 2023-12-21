'Ворог проривається': Снєгирьов назвав ключову ціль росіян на Донеччині

Окупанти не припиняють спроб прориву української оборони та намагаються дістатись до ключових пунктів оборони Збройних Сил України.

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Військовий експерт визначив основне завдання окупантів на фронті / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Основною метою росіян є встановлення контролю над містами Слов'янськ і Краматорськ. Ворог намагається завоювати Часів Яр, але ЗСУ побудували міцну оборону. Про це розповів Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов в ефірі "Еспресо".

За його словами, ворог спрямовує зусилля на прорив у районі Часового Яру, незважаючи на складнощі штурму. Завдяки розбудові другої та третьої ліній захисту ЗСУ Часів Яр готовий до активної оборони.

"Ворог намагається прориватися в бік Часового Яру, при цьому розуміючи, що в лоб штурмувати Часів Яр практично неможливо. Тому що місто підготовлено до активної оборони. За цей період часу ЗСУ вдалося побудувати другу й третю лінію оборони. Прорив на Часів Яр дає можливість виходу на Костянтинівку, а далі на Слов'янськ і Краматорськ, які є ключовими пунктами української оборони", - сказав Снєгирьов. відео дня

Експерт пояснив, що прорив в цьому напрямку відкриває можливість ворогові дістатись до Костянтинівки. Крім цього, подальше просування веде до Слов'янська і Краматорська, які є стратегічно важливими точками для української оборони.

Снєгирьов підкреслив, що окупанти не припиняють спроб прориву українських оборонних ліній, оскільки їм важливо завоювати вказані міста. Бойові дії активізовуються не лише на Бахмутському напрямку, а й на Куп'янсько-Лиманському, де головним завданням окупантів є вихід до міста Ізюм.

"Ключова ціль ворога - це встановлення контролю над Слов'янськом і Краматорськом. Тому не випадково відбувається активізація бойових дій не тільки на Бахмутському фронті, а й на Куп'янсько-Лиманському. Де основним завданням окупантів є вихід до міста Ізюм. І звідти намагатися прориватися до флангів української оборони на Донеччині, а саме на Слов'янськ і Краматорськ", - наголосив Снєгирьов.

Війна в Україні

Нагадаємо, на лівому березі Херсонської області тривають цілодобові атаки окупантів. За останню добу вони здійснили понад 30 штурмів. Однак, спроби ворога витіснити ЗСУ не мають успіху.

Як повідомляв Главред, окупанти зайшли у промзону Авдіївки і закріпилися там. Червона та сіра зони стали активними областями бойових дій. Росіяни намагаються просунутися далі.

Також російські війська просунулися в районі Синьківки, проте Збройні Сили України утримують важливі висоти в цьому районі. Ситуація складна, але ЗСУ використовують успішну контрбатарейну боротьбу.

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