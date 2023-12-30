ЗСУ вдарили по окупантам та просунулись на Донеччині - ISW

ЗСУ просунулися на південь від Спірного, що за 27 кілометрів на північний схід від Бахмута в Донецькій області.

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Окупанти просуваються на фронті / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, Міноборони РФ

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що геолокаційні кадри, опубліковані 27 грудня, показують, що українські сили просунулися на південь від Спірного. Один російський військовий блогер стверджував, що "туман війни" затьмарює ситуацію на північному сході від Бахмута біля Сіверська. Втім, з його слів, нібито немає жодних ознак великих наступальних операцій України чи Росії на цьому напрямку.

У свіжому звіті ISW йдеться про те, що українські та російські джерела стверджують, що позиційні бої тривали на захід від Бахмута в районі Богданівки, Хромового та Іванівського та на південний захід в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Опубліковані 29 грудня геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська нібито просунулися на північний схід від Водяного, що 7 км на південний захід від Авдіївки.

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Аналітики наголошують, що українські та російські джерела стверджували, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки поблизу Очеретиного, Новобахмутівки та Степового; на південний схід поблизу промзони; на південний захід біля Сіверного, Первомайського, Невельського.

Російські та українські війська 29 грудня продовжували позиційні бої на захід і південний захід від міста Донецька, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Позиційні бої тривали біля Мар'їнки та Новомихайлівки.

Карта боїв на Донеччині / фото: ISW

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що росіяни продовжують просуватися під Авдіївкою. Українські сили відбили російські наземні атаки на схід і південь від Новокалинового та поблизу Новобахмутівки.

У НАТО заявили про дуже складну ситуацію на фронті в Україні. Ситуація зараз складна по усій лінії фронту, але найважча – на сході. Відбуваються дуже інтенсивні бої, але лінія фронту майже не змістилася.

Дикий розкрив, коли РФ кине нових окупантів на штурми України. Військовий наголосив, що у Росії є чіткі обмеження, скільки вони здатні набирати за одну мобілізаційну хвилю.

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