Галину Безрук побив чоловік-росіянин після того, як їх доньку вкусила собака

Зірка "Великих вуйків" і "Слуги народу" розповіла, що через залежність чоловіка їхній шлюб переживає не кращі часи.

Галина Безрук розповіла, що її побив залежний від алкоголю чоловік-росіянин / instagram.com/galina_bezruk

Українська акторка Галина Безрук, яка з початком повномасштабної війни в Україні заявила, що вона не обирає Батьківщину, а вибирає сім'ю, живе та працює в РФ.

Артистка одружена з росіянином Артемом Алексєєвим, і виховує від чоловіка доньку Василину: заради них вона пішла на угоду з совістю - продовжує розважати глядачів в країні-окупанті, і мовчати про трагедію в Україні. В її соціальних мережах сімейне життя нагадує картинки з модного журналу - всі щасливі і безтурботні.

На жаль, відретушувати своє реальне життя Безрук не змогла - їй вдалося сховатися від війни, але в рф її наздогнало нещастя сімейного масштабу. В інтерв'ю для россзмі вона розповіла, що Артем страждає від алкогольної залежності, через що Галина подальше сімейне життя ставить під сумнів.

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Зокрема актриса згадала, як чоловік підняв на неї руку - два роки тому їх доньку покусала собака - дівчинці надали допомогу і вона пройшла лікування в лікарні. Однак провину за травму дитини Алексєєв, ймовірно, поклав на Безрук - в стані сильного алкогольного сп'яніння він вдарив дружину.

"Перш за все, це, звичайно, сталося на тлі ситуації з Василиною. А потім посилилося великою кількістю алкоголю. На жаль, сталося те, що сталося. Але чоловік пройшов терапію і зараз продовжує лікування. Ми контролюємо цей стан", - розповіла акторка.

Інцидент з донькою стався два роки тому, але лікування її чоловіка триває досі. При цьому Безрук зазначає - вона абсолютно не впевнена, що її любовна історія з Алексєєвим закінчиться хеппі-ендом. "Не хочу робити гучних заяв, тому що нічого ще не вирішено. Я намагалася, але, можливо, дива не трапиться. У нас зараз знову непростий період", - каже вона.

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Також російський актор родом з Вінниці Анатолій Білий, який відкрито засудив війну в Україні, розповів про цькування, яку він переживає через шанувальників "русского мира".

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