У боях під Сватовим загинув тренер з рукопашного бою зі Слов'янська

У грудні Ігорю Чечинову мало виповнитися 53 роки / Facebook-сторінка Вадима Ляха

У п'ятницю, 28 жовтня, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув президент Донецької федерації рукопашного бою, затребуваний тренер та суддя із самбо Ігор Чечинов.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях, який особисто знав загиблого.

"Слов’янськ знов втрачає своїх героїв! 28 жовтня, в боях під Сватово загинув сержант військової частини А7272 Ігор Чечинов. Спортивна спільнота міста та області знала його як президента обласної федерації рукопашного бою, керівника спортклубу рукопашного бою "Беркут", тренера-викладача обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. Його вихованці займали призові місця на чемпіонатах України та Європи", - розповів Лях.

Як зазначив голова Слов'янської ВЦА, захищати Батьківщину від російської навали Ігор Чечинов пішов на другий день повномасштабного вторгнення, 25 лютого. 30 грудня йому мало виповнитися 53 роки. Але тепер назавжди залишиться 52.

"Знав Ігоря особисто. Дуже боляче. Щирі почуття його рідним та близьким! Вічна слава Герою!", - написав він.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Крім того, у бою з російськими окупантами загинув журналіст InfoCar і захисник України Микола Рачок - він поїхав на війну з самого початку повномасштабного вторгнення.

Також ми писали, що в суворих боях з російськими агресорами трагічно загинув легендарний телеведучий музичного каналу М1 Карім Гуламов.

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