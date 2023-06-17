На Бахмутському напрямку ЗСУ звільняють території: Череватий розповів про затишшя в окупантів

Ворог підтягує повітряно-десантні війська, піхоту та інші підрозділи, щоб утримати цей плацдарм.

https://glavred.net/ukraine/na-bahmutskomu-napryamku-zsu-zvilnyayut-teritoriji-cherevatiy-rozpoviv-pro-zatishshya-v-okupantiv-10478791.html Посилання скопійоване

Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку / колаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодний Яр

Регулярна російська армія та мобілізовані бачать досвід бойовиків ПВК "Вагнера", які намагались атакувати позиції ЗСУ та мали величезні втрати. Ворог не має мотивації йти у наступ.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що українським захисникам вдалось звільнити ділянку розміром приблизно 16 квадратних кілометрів. Можливо, це вплинуло на зменшення боєзіткнень. За його словами, попередні два тижні ЗСУ скористались тим, що Росія проводить ротації, та контратакували ворога, передає 24 канал.

Він також підкреслив, що окупанти риють окопи, злагоджують підрозділи. Ворог підтягує повітряно-десантні війська, піхоту та інші підрозділи, щоб утримати цей плацдарм. Росіяни насторожені та очікують удару від ЗСУ.

"Вони максимально зосереджуються на тому, щоб не пропустити цей удар. Якщо вагнерівці майже виключно концентрувались на атакувальних діях, то зараз вони приділяють увагу обладнанню своїх позицій. Як і вагнерівці, вони продовжують уражати нас вогнем. На жаль, у них ще є для цього можливості",- зауважив він.

Акти відчаю окупантів

Як стверджує Череватий, на Бахмутському напрямку присутні незаконні формування росіян - ПВК "Патріот", "Ветерани", "Факел". Їх не так багато, як вагнерівців, але вони є. Крім того, воюють так звані штурмові роти "Шторм-Z".

"Насправді це вже акти відчаю. Вони розуміють, що наступальний бій найбільш затратний щодо людських ресурсів. Вони бачать, що сталося з їхніми попередниками. Це абсолютно не мотивує їх", - додав речник.

Дивіться відео про те, як українські сили звільнили 16 квадратних кілометрів біля Бахмута:

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на фронті. Маляр зазначила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються досить широким фронтом.

Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті, що ЗСУ серйозно просуваються. Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання, але українські військові всі атаки відбивають.

Бійці ЗСУ тримаються на південному заході Бахмута і продовжують битися. У Бахмуті критична ситуація, йдуть важкі бої, сили оборони України тримають оборону в районі літака.

Військовий експерт пояснив, яке головне завдання у ЗСУ в Бахмуті. ЗСУ вкрай важливо влаштувати силам окупантів у Бахмуті "мішок" і тримати їх у ньому якомога довше.

ЗСУ окупантів обходять з флангів та продовжують йти вперед на Бахмутському напрямку. Оборона Бахмута як міста свою військову місію повністю виконала, пояснила Ганна Маляр.

Більше цікавих новин: