УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На Бахмутському напрямку ЗСУ звільняють території: Череватий розповів про затишшя в окупантів

Юлія Куришко
17 червня 2023, 16:37 оновлено 17 червня, 17:36
326
Ворог підтягує повітряно-десантні війська, піхоту та інші підрозділи, щоб утримати цей плацдарм.
На Бахмутському напрямку ЗСУ звільняють території: Череватий розповів про затишшя в окупантів
Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку / колаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодний Яр

Регулярна російська армія та мобілізовані бачать досвід бойовиків ПВК "Вагнера", які намагались атакувати позиції ЗСУ та мали величезні втрати. Ворог не має мотивації йти у наступ.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що українським захисникам вдалось звільнити ділянку розміром приблизно 16 квадратних кілометрів. Можливо, це вплинуло на зменшення боєзіткнень. За його словами, попередні два тижні ЗСУ скористались тим, що Росія проводить ротації, та контратакували ворога, передає 24 канал.

Він також підкреслив, що окупанти риють окопи, злагоджують підрозділи. Ворог підтягує повітряно-десантні війська, піхоту та інші підрозділи, щоб утримати цей плацдарм. Росіяни насторожені та очікують удару від ЗСУ.

"Вони максимально зосереджуються на тому, щоб не пропустити цей удар. Якщо вагнерівці майже виключно концентрувались на атакувальних діях, то зараз вони приділяють увагу обладнанню своїх позицій. Як і вагнерівці, вони продовжують уражати нас вогнем. На жаль, у них ще є для цього можливості",- зауважив він.

Акти відчаю окупантів

Як стверджує Череватий, на Бахмутському напрямку присутні незаконні формування росіян - ПВК "Патріот", "Ветерани", "Факел". Їх не так багато, як вагнерівців, але вони є. Крім того, воюють так звані штурмові роти "Шторм-Z".

"Насправді це вже акти відчаю. Вони розуміють, що наступальний бій найбільш затратний щодо людських ресурсів. Вони бачать, що сталося з їхніми попередниками. Це абсолютно не мотивує їх", - додав речник.

Дивіться відео про те, як українські сили звільнили 16 квадратних кілометрів біля Бахмута:

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на фронті. Маляр зазначила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються досить широким фронтом.

Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті, що ЗСУ серйозно просуваються. Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання, але українські військові всі атаки відбивають.

Бійці ЗСУ тримаються на південному заході Бахмута і продовжують битися. У Бахмуті критична ситуація, йдуть важкі бої, сили оборони України тримають оборону в районі літака.

Військовий експерт пояснив, яке головне завдання у ЗСУ в Бахмуті. ЗСУ вкрай важливо влаштувати силам окупантів у Бахмуті "мішок" і тримати їх у ньому якомога довше.

ЗСУ окупантів обходять з флангів та продовжують йти вперед на Бахмутському напрямку. Оборона Бахмута як міста свою військову місію повністю виконала, пояснила Ганна Маляр.

Більше цікавих новин:

війна в Україні Бахмут Сергій Череватий
Реклама

Головне за день

"Пробили дно": у МЗС поставили на місце TF1 за сюжет з лігва окупантів РФ

"Пробили дно": у МЗС поставили на місце TF1 за сюжет з лігва окупантів РФ

17:52 Україна
РФ хоче захопити Україну, щоб почати війну з НАТО: Єрмак про сценарій Кремля

РФ хоче захопити Україну, щоб почати війну з НАТО: Єрмак про сценарій Кремля

16:57 Україна
Вибух був в "серці" конструкції: в NYT пояснили, як окупанти підірвали Каховську ГЕС

Вибух був в "серці" конструкції: в NYT пояснили, як окупанти підірвали Каховську ГЕС

16:55 Україна
Всі головні новини

Останні новини

18:09

В рюкзаку автомат: Віталій Кім показав рідкісні кадри зі своєю дружиною

17:52

"Пробили дно": у МЗС поставили на місце TF1 за сюжет з лігва окупантів РФ

17:34

На Кременчуцькому м'ясокомбінаті витік аміак: є постраждалі

17:05

"Санітарна зона" в Україні: Тука розповів, чого насправді хоче досягти ПутінВідео

16:57

РФ хоче захопити Україну, щоб почати війну з НАТО: Єрмак про сценарій Кремля

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:55

Вибух був в "серці" конструкції: в NYT пояснили, як окупанти підірвали Каховську ГЕС

16:37

На Бахмутському напрямку ЗСУ звільняють території: Череватий розповів про затишшя в окупантівВідео

16:03

Повинна знати кожна господиня: скільки варити курячі ніжки до повної готовності

16:01

Побоюються будь-яких поворотів долі: тільки 3 знаки зодіаку шалено бояться змінВідео

Реклама
15:57

Чекають наступу ЗСУ: опубліковані кадри окопів окупантів РФ на воротах до КримуВідео

15:47

Блінкен розкрив, що Росія не готується застосувати ядерну зброю - Bloomberg

15:45

Французький канал TF1 зганьбився репортажем з позицій окупантів РФВідео

15:07

Росія не вистоїть у війні проти Заходу: експерт розкрив деталіВідео

14:49

ЗСУ на шляху до звільнення Криму: американський генерал розкрив сценарій

14:27

РосЗМІ: Пугачова сховалася за окулярами після невдалої пластики

14:15

Захід відповість Путіну війною на ядерку в Балтійському морі - МорозовВідео

13:51

Чотири людини загинули на місці: РФ вдарила ракетою в автомобіль на Харківщині

13:34

ЗСУ проломили оборону РФ і просунулися на півдні: знищено п'ять рот окупантівВідео

13:33

"Легко не буде": колишня Остапчука заговорила про суд і поділ майна

13:00

Гороскоп на завтра 18 червня 2023: Левам - підвищення, Раку - грошіВідео

Реклама
12:51

"Пара з голови розриває кришку": експерт розніс ахінею Путіна про війну в УкраїніВідео

12:47

Подоляк - про ядерні погрози Лукашенка: він "близнюк" Медведєва і віщає анекдотиВідео

12:39

"Дуже боляче": Камалія видала правду про стосунки з Захуром

12:16

Удар ракетами по Києву під час візиту делегації ПАР: Міноборони пояснило мету РФ

12:06

Союз Пригожина з Золотовим для повалення Путіна: експерт оцінив сценарійВідео

11:46

Захід терпить знущання Кремля, відтягуючи крах світового порядкуПогляд

11:45

Ціни на АЗС різко злетять: названа нова вартість бензину і дизпалива

11:13

"Олігархи РФ у діалозі з Заходом": еліти можуть влаштувати переворот в Росії – ТукаВідео

11:00

Знаки зодіаку з найсильнішими ангелами-хранителями: астролог назвав щасливчиківВідео

10:46

Україна бере ініціативу і переможе, потрібні ракети на 200 км - МіноборониВідео

10:22

"Паркетні генерали зрадили": експерт розповів про нові плани Путіна

09:52

У Мелітополі п’яні окупанти обстріляли ФСБшників і "комендатуру" – ЗМІ

09:42

Пригожин отримав ляпаса: Тука розповів, як у Шойгу повертали ватажка ВагнераВідео

09:00

Кремлівські еліти домовились усунути Путіна від влади - Георгій ТукаЕксклюзив

08:58

У РФ група чиновників вимагає у Путіна "повернутися до загальновизнаних кордонів" – ISW

08:30

ЗСУ випереджають темпи, знадобиться 4 місяці, щоб літати на F-16 - РезніковВідео

08:20

Що зобов'яже НАТО надавати по морді російському ґвалтівникуПогляд

07:32

ЗСУ добилися успіхів при наступі в Запорізькій і Донецькій областях - ISWВідео

07:05

Загадка, яка змусить чухати голову: лише одиниці знайдуть 4 зірки серед скляних куль

06:30

Чому не можна "відкривати двері" і "закривати очі": Авраменко здивував відповіддюВідео

Реклама
06:20

Збирай-но ти, Володю, манатки і провалюй з КремляПогляд

05:00

Головоломка для тих, у кого зір, як у орла: треба знайти цифру 2 за 8 секунд

04:30

Помідори ошелешать небувалим урожаєм: яке листя не можна видаляти у томатів

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 17 червняВідео

03:30

Почалася 2-га фаза війни, а у 3-ій РФ скине ядерний заряд в Балтійське море – МорозовВідео

02:20

Гороскоп на липень 2023 для Тельців: зміна роботи, везіння та подорожВідео

01:30

Війна Росії проти України триватиме мінімум ще два роки - експертВідео

00:41

Зеленський скликав важливий військовий кабінет: що обговорювали

16 червня, п'ятниця
23:57

"Це було смішно": Каменських розповіла про сексуальний скандал Потапа

23:49

Збірна України розбомбила Північну Македонію: забили 3 м'ячі в одному тайміВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти