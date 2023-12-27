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Чи може Україна вступити в НАТО без окупованих територій: Данілов дав однозначну відповідь

Альона Вороніна
27 грудня 2023, 16:04
Не можна, щоб одна частина країни рухалася вперед, а друга залишалася на місці й чогось чекала, наголосив секретар РНБО.
НАТО, Алексей Данилов
Данілов сказав, чи може Україна вступити в НАТО без окупованих територій/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Апарат РНБО

Україна не розглядає варіанту про вступ у НАТО без окупованих територій. Такі ідеї є "неробочою конструкцією".

Про це заявив секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю "Голосу Америки". Він зазначив, що наша держава прагне до членства у ЄС і НАТО, і це закріплено у Конституції України. У той же час він наголосив, що територіальна цілісність нашої держави не ставиться під сумнів жодною цивілізованою країною світу.

"Ми (Україна, – ред.) єдиний організм. Ми не можемо частину тіла передати, а другу десь там забути. Це абсолютно неробоча конструкція. Я не знаю, в кого в голові такі не зовсім коректні думки з'являються. Бо це просто неможливо", – наголосив Данілов.

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Він наголосив, що територіальна цілісність нашої країни визнана всіма цивілізованими країнами світу. Данілов зазначив, що некоректно думати і говорити про те, "що одна частина піде в один бік, а інша частина буде чогось чекати".

Перспективи вступу України в НАТО

Раніше у Зеленського назвали головні умови і ймовірні терміни вступу України в НАТО. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував перспективи вступу України в Альянсу. Він наголосив, що Україна зможе вступити в НАТО тільки всією своєю територією після війни з Росією.

Також раніше дипломат, колишній глава МЗС України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко оцінив, що потрібно для членства України в НАТО. Він зазначив, що 2024 рік буде дуже важливим. За його словами, є два аспекти, які потрібно враховувати: те, що ми повинні зробити у себе (і це найголовніше), і те, що називається "політичною волею" наших партнерів.

Нагадаємо, у НАТО спрогнозували результат війни в Україні. Провал літнього контрнаступу України зробив 2023 рік гірким для Києва. Тепер деякі політичні еліти західних країн відкрито "втомилися від України".

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війна в Україні НАТО Північноатлантичний альянс Олексій Данілов
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