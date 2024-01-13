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"Тоді рух на фронті стане реальним": капітан сказав, коли Україна може почати наступати

Альона Вороніна
13 січня 2024, 10:30
Зараз нам не вистачає зброї. Ситуація може змінитися, коли закінчаться політичні баталії в Європі і США і піде реальна активна військова допомога Україні.
Украинские военные
Капітан сказав, коли Україна може почати наступати/ колаж: Главред, фото: 17 окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, 53 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Зараз події на фронті розвиваються у позитивному для України векторі, проте дуже не вистачає зброї. Ефективний наступ української армії може стати реальним тоді, коли закінчаться політичні баталії в Європі та США і надаватиметься реальна активна військова допомога Україні.

Таку думку висловив перший заступник голови Спілки офіцерів України, капітан першого рангу Євген Лупаков, повідомляє OBOZ.UA.

"Події однозначно розвиваються в позитивному для нас векторі, але дуже й дуже тяжко і дуже кровопролитно для нас, для наших захисників, оскільки не вистачає зброї. Зброя – це найголовніше, чого сьогодні бракує нашим захисникам", – наголосив Лупаков.

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Він зазначив, що у захисників України немає достатньої кількості снарядів, ракет, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) тощо. Через нестачу озброєння військовим дуже важко воювати, каже капітан.

"Практично люди позбавлені можливості нормально воювати. І це найбільша проблема. Ну і з мобілізацією у нас, на жаль, є проблеми, з некомплектністю. Була б у нас нормальна кількість людей в армії, достатньо зброї, ми б уже давно вийшли не лише на кордони 1991 року, але й на кордони 1918 року. Це наші істинні кордони, про які ніхто чомусь не хоче говорити", – зазначив він.

Також він наголосив, що для України буде невигідною ситуація, якщо лінія фронту залишатиметься нерухомою і українські військові просто будуть оборонятися, але не рухатися вперед. Лупаков зазначив, що все одно потрібно проводити наступ, адже якщо дати країні-агресорці Росії час, то вона накопичить сили і буде наступати сильніше.

"Це щось подібне до того, що було 1941-42 років. Два роки відступали, але накопичували силу, накопичували зброю від своїх союзників, а потім перейшли в контрнаступ і закінчили війну перемогою у Берліні. Отже, сьогодні не можна говорити лише про оборону. Навіть активна оборона передбачає наступ, а для наступу потрібні люди, зброя і бажання", – сказав капітан першого рангу.

За його словами, українські сили матимуть можливість піти в активний наступ, коли наша країна отримуватиме активну військову допомогу.

"Я думаю, щойно закінчаться політичні баталії в Європі і США і піде реальна активна військова допомога Україні, ефективний наступ української армії також стане реальним", – зазначив Лупаков.

Війна в Україні

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна потребує більше авіації від союзників. Він зазначив, що штурмовики A-10 Thunderbolt зможуть підтримати сухопутні війська в боротьбі з російськими окупантами.

Також раніше у ЗСУ розповіли про ймовірні плани РФ. Начальник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо прокоментував інформацію про ймовірний наступ окупантів РФ на Харків. За його словами, наведені The Telegraph дані – швидше за все, просто вкидання.

Нагадаємо, РФ посилила ракетні удари по Україні – у розвідці Естонії назвали причину. Удари по аеродромах свідчать про те, що ЗС РФ вважають для себе небезпечною появу західних винищувачів F-16 в арсеналі Збройних сил України.

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війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії
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