"Тоді рух на фронті стане реальним": капітан сказав, коли Україна може почати наступати

Зараз події на фронті розвиваються у позитивному для України векторі, проте дуже не вистачає зброї. Ефективний наступ української армії може стати реальним тоді, коли закінчаться політичні баталії в Європі та США і надаватиметься реальна активна військова допомога Україні.
Таку думку висловив перший заступник голови Спілки офіцерів України, капітан першого рангу Євген Лупаков, повідомляє OBOZ.UA.
"Події однозначно розвиваються в позитивному для нас векторі, але дуже й дуже тяжко і дуже кровопролитно для нас, для наших захисників, оскільки не вистачає зброї. Зброя – це найголовніше, чого сьогодні бракує нашим захисникам", – наголосив Лупаков.відео дня
Він зазначив, що у захисників України немає достатньої кількості снарядів, ракет, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) тощо. Через нестачу озброєння військовим дуже важко воювати, каже капітан.
"Практично люди позбавлені можливості нормально воювати. І це найбільша проблема. Ну і з мобілізацією у нас, на жаль, є проблеми, з некомплектністю. Була б у нас нормальна кількість людей в армії, достатньо зброї, ми б уже давно вийшли не лише на кордони 1991 року, але й на кордони 1918 року. Це наші істинні кордони, про які ніхто чомусь не хоче говорити", – зазначив він.
Також він наголосив, що для України буде невигідною ситуація, якщо лінія фронту залишатиметься нерухомою і українські військові просто будуть оборонятися, але не рухатися вперед. Лупаков зазначив, що все одно потрібно проводити наступ, адже якщо дати країні-агресорці Росії час, то вона накопичить сили і буде наступати сильніше.
"Це щось подібне до того, що було 1941-42 років. Два роки відступали, але накопичували силу, накопичували зброю від своїх союзників, а потім перейшли в контрнаступ і закінчили війну перемогою у Берліні. Отже, сьогодні не можна говорити лише про оборону. Навіть активна оборона передбачає наступ, а для наступу потрібні люди, зброя і бажання", – сказав капітан першого рангу.
За його словами, українські сили матимуть можливість піти в активний наступ, коли наша країна отримуватиме активну військову допомогу.
"Я думаю, щойно закінчаться політичні баталії в Європі і США і піде реальна активна військова допомога Україні, ефективний наступ української армії також стане реальним", – зазначив Лупаков.
Війна в Україні
Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна потребує більше авіації від союзників. Він зазначив, що штурмовики A-10 Thunderbolt зможуть підтримати сухопутні війська в боротьбі з російськими окупантами.
Також раніше у ЗСУ розповіли про ймовірні плани РФ. Начальник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо прокоментував інформацію про ймовірний наступ окупантів РФ на Харків. За його словами, наведені The Telegraph дані – швидше за все, просто вкидання.
Нагадаємо, РФ посилила ракетні удари по Україні – у розвідці Естонії назвали причину. Удари по аеродромах свідчать про те, що ЗС РФ вважають для себе небезпечною появу західних винищувачів F-16 в арсеналі Збройних сил України.
Читайте також:
- Вибухи у Дніпрі, Чернігові, Кропивницькому: перші подробиці ракетної атаки РФ
- РФ посилила ракетні удари по Україні: у розвідці Естонії назвали причину
- Люди металися і стрибали з вікон: у Санкт-Петербурзі спалахнула потужна пожежа