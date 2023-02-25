'Ми потрапили в пастку': Жданов розповів, що може відбутися на фронті у найближчі три місяці

Військовий експерт зазначив, що багато хто наразі робить ставку на те, що ЗСУ найближчим часом почнуть контрнаступ.

Жданов розповів про виклики в поставках озброєнь до України / Вікіпедія, Главред

Україна очікує на збільшення поставок озброєнь від західних країн, що дозволить їй сформувати угруповання резервної армії та провести контрнаступальну операцію з розгрому російських військ вже цієї весни. Однак, незважаючи на домовленості з політиками Заходу, логістика залишається головною перешкодою на шляху до успіху. Таку думку під час чату на Главреді висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Ми потрапили в невелику пастку Заходу. Ми домагалися від західних країн збільшення поставок озброєнь, оскільки те, що вони давали, було мінімальною достатністю для того, щоб тримати оборону. Нарешті нам вдалося їх переконати дати набагато більше озброєнь і поставити їх якомога швидше. Західні політики все це усвідомили, зрозуміли, проголосували за збільшення обсягів поставок і вважають, що дуже швидко ці поставки потраплять в Україну", - розповів Жданов.

Він підкреслив, що тепер західні партнери кажуть Україні не затягувати з наступом. Тому багато хто робить ставку на те, що ЗСУ найближчим часом почнуть контрнаступ.

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"Але ж логістика не стала працювати швидше від того, що необхідність збільшення поставок озброєнь усвідомили політики. Дай бог, щоб до кінця березня ми отримали більшу частину тієї техніки і озброєнь, які нам обіцяні. Зараз ми формуємо резервну армію. В принципі, якщо ми більшу частину отримаємо до кінця березня або початку квітня, то у нас буде час (приблизно місяць) на підготовку і навчання на новій техніці особового складу. Зараз ми формуємо ці бригади. Десь у травні ми зможемо говорити про створення угруповання військ для проведення контрнаступальних операцій", - сказв Жданов.

Як зазначив військовий експерт, саме тому всі й кажуть, що весна, найближчі три місяці, будуть вирішальними в цій війні. За його словами, якщо українські захисники в травні вийдуть на сформоване угруповання резервної армії, оснащене західним озброєнням, повністю укомплектоване і навчене, в України є шанс почати контрнаступальну операцію і завершити її з розгромом російських військ на полі бою.

"У цьому випадку влітку поточного року ми можемо закінчити гарячу фазу цієї війни і вийти на кордони 1991 року. Потрібно лише, щоб логістика спрацювала так само швидко, як стали мислити західні політики", - додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Крім того, президент США також перерахував зобов'язання з постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів і т. д.

Окрім того, Сполучені Штати Америки розглядають можливість відправлення Україні величезної кількості зброї, яка останніми місяцями була вилучена біля узбережжя Ємену у контрабандистів, підозрюваних у роботі на Іран. Як повідомляло видання The Wall Street Journal, у Пентагоні планують передати Україні понад 5000 штурмових гвинтівок, 1,6 млн патронів до стрілецької зброї, невелику кількість протитанкових ракет і понад 7000 неконтактних підривників.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що співпраця між Україною та Сполученими Штатами у сфері військової допомоги отримала новий поштовх, оскільки стали розглядати можливість постачання озброєння, яке раніше не входило до складу військової допомоги.

"Працюємо над постачанням далекобійної зброї та інших видів озброєння, яких раніше не було в пакетах підтримки. І я дякую за черговий пакет, який точно посилить наших хлопців на передовій", - сказав Зеленський.

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