Несподівана допомога: США можуть передати ЗСУ 5 тисяч гвинтівок і 1,6 млн стрілецьких патронів - WSJ

У посольстві України в США ще не коментували цю інформацію, від коментарів відмовилися й у Білому домі.

США можуть передати Україні тисячі одиниць зброї / УНІАН, ua.depositphotos.com

Сполучені Штати Америки розглядають можливість відправлення Україні величезної кількості зброї, яка останніми місяцями була вилучена біля узбережжя Ємену у контрабандистів, підозрюваних у роботі на Іран.

Як повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на американських та європейських чиновників, у Пентагоні планують передати Україні понад 5000 штурмових гвинтівок, 1,6 млн патронів до стрілецької зброї, невелику кількість протитанкових ракет і понад 7000 неконтактних підривників.

"Цей незвичайний крок відкрив би новий запас вогневої потужності, якою могли б скористатися Америка та її союзники, оскільки вони намагаються задовольнити потребу України у військовій підтримці, оскільки її війна з Росією вступає в другий рік", - пише видання.

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Зазначається, що у посольстві України в США ще не коментували цю інформацію, від коментарів відмовилися й у Білому домі.

Військова допомога Україні від США

Нещодавно The Washington Post писало, що наступного тижня США оголосять про новий пакет військової допомоги для України. Також опрацьовується питання виділення 10 млрд доларів в якості бюджетної підтримки України.

"Адміністрація президента США Джо Байдена також працює з Конгресом над схваленням ще 10 млрд доларів в якості прямої бюджетної допомоги Києву і, як очікується, оголосить про ще один великий пакет військової допомоги наступного тижня, а також про запровадження додаткових санкцій проти Кремля приблизно в цей же час", - пише видання.

Як повідомляв Главред, раніше президент США Джо Байден заявив, що допомога Україні під час російського вторгнення є безстроковою. Також глава Білого дому сказав, що "у Путіна немає жодного шансу, він вже втратив Україну".

Зазначимо, що з початку повномасштабного російського вторгнення військова допомога США Україні перевищила приблизно 28 мільярдів доларів.

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