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"Ми отримаємо все й одразу": Світан розповів, коли настане переломний момент у війні

Аліна Дембіцька
1 жовтня 2023, 02:35
Щойно буде сформовано бачення розвалу Російської імперії, ситуація зміниться, каже Світан.
Свитан, ВСУ
Світан розповів, коли настане переломний момент у війні / Колаж: Главред, фото: Главред, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Західні партнери України поки що не бачать схеми закінчення війни в Україні і того, що робити з країною-агресоркою Росією. Таку думку під час чату на Главреді висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

Як зазначив Світан, на Заході ще не виробили цю схему. І зворотний зв'язок іноді дає збої, оскільки в ньому задіяні меркантильні складові, які Путін легко використовує, маючи фінансову подушку.

"Щойно буде сформовано бачення розвалу Російської імперії, ситуація зміниться. Перш за все, наші партнери повинні зрозуміти, що без розпаду Російської імперії (такого, як той, що пережив Радянський Союз), проблема не зникне з Євразійського континенту", - підкреслив військовий експерт.

Світан зауважив, що коли на Заході до цього прийдуть, сформують таке бачення, то "ми отримаємо все й одразу".

"А поки що вони просто дивляться на розвиток ситуації. А ми, наші дії, цю ситуацію формуємо", - додав він.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Коли закінчиться війна в Україні?

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спрогнозував ймовірні терміни війни РФ проти України. На його думку, війна РФ проти України не буде довготривалою, адже росіяни фізично не можуть вести довготривалі дії.

Раніше полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

Як зазначив журналіст Олександр Сотник, війна в Україні може закінчитися раптово.

"На превеликий жаль, я дуже промахнувся, коли говорив, що до кінця 2023 року все це закінчиться, але ще є час, щоб це сталося. Тому що диктатор раптово смертний, і, коли його не стане, все закінчиться раптово, і за стіл переговорів все-таки сядуть", - сказав Сотник.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з полковником запасу Романом Світаном:

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війна в Україні війна Росії та України
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