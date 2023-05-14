"Ми звільняємо нашу землю": Зеленський хитро відповів на питання про атаку території РФ

Україна не атакує російську територію в межах 1991 року, нагадав президент.

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Володимир Зеленський розповів про звільнення українських територій / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Україна не атакує територію країни-агресора РФ, а звільняє свої окуповані землі, заявив президент Володимир Зеленський.

Таким чином під час прес-конференції з канцлером Олафом Шольцем в Німеччині він відповів на питання про те, чи має відношення Україна до планування бойових дій на території РФ.

При цьому глава держави звернув увагу на те, що Україна не атакує російську територію в межах 1991 року.

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"Ми не атакуємо російську територію. Ми звільняємо нашу законну землю. Ми в цьому не зацікавлені, у нас немає зайвого часу, сил і зброї", - підкреслив президент

При цьому він також відреагував на інформацію Washington Post щодо планів України окупувати російські села.

Відповідаючи на питання, чи відповідає дійсності повідомлення, що Україна планує проникнути на російську територію, щоб мати кращі позиції у війні, Зеленський сказав: "Що стосується "проникнення"... Я, як президент України, коли я хочу кудись приїхати, я приїжджаю офіційно, і нікуди не проникаю".

Раніше журналісти The Washington Post повідомили, що президент України Володимир Зеленський нібито пропонував окупувати російські села для отримання важелів впливу на Москву, а також підірвати нафтопровід "Дружба".

Нагадаємо, напередодні в Брянській області на території країни-агресора Росії були збиті 4 повітряних судна-два бойові літаки Су-34 і Су-35 і два Мі-8. На південно-західній частині Брянщини ввели "план Перехоплення".

У суботу, 13 травня, розбилися 4 повітряних судна – два вертольоти і два штурмовики, які поверталися з так званого "бойового завдання" російських окупантів і потрапили під обстріл.

У мережі також поширили повідомлення, фото і відео про падіння військових літаків окупантів РФ і вертольотів в Брянській області.

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