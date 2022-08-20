'Ми їхали пофотографуватися': окупант оригінально виправдався, як потрапив на війну

Окупант оригінально виправдався, як потрапив на війну – сказав, що їхали фотографуватися/ скрін

Окупант Ярослав Нещенко, який родом зі Свердловська на Луганщині, потрапив у полон до воїнів ЗСУ і почав розповідати, нібито його заманили на фронт обманом.

За його словами, їх нібито повезли на навчання, щоб пофотографуватися, а натомість він опинився на полі бою. Про це загарбник розповів в інтерв'ю журналісту Володимиру Золкіну.

Загарбник розповідає, що він прийшов у військовий комісаріат, тому що йому раніше вручили повістку. З собою він взяв речі першої необхідності, але на війну нібито не збирався їхати.

Він стверджує, що їх повезли на "навчання", щоб нібито пофотографувати, як вони тренуються. Проте в кінці кінців вони опинилися на фронті.

"Нам сказали – поїдемо сфотографуємося, і все. Ну, ось фотосесія, типу навчання там…", – зазначає окупант.

Також полонений розповів, що чоловіків, яких "мобілізують" з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, російське командування сприймає як гарматне м'ясо. Вони масово гинуть на фронті. А якщо хтось потрапляє в полон і їх повертають назад, то командири їх швидко знову кидають у бій.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України ліквідували на фронті окупанта з Чувашії Сергія Станового. У червні він знявся у пропагандистському ролику, де вихвалявся бажанням їхати на війну в Україну і закликав росіян приєднуватися і воювати. Але сам не протримався на фронті і місяця.

Нагадаємо, раніше українські військові ліквідували на фронті ще одного майора російських окупантів – Руслана Кононовича. Він народився у місті Чебаркуль Челябінської області РФ. Після загибелі в Україні його тіло повезли до цього міста.

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