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Друга атака на Київ: коли відбудеться вторгнення з боку Білорусі - прогноз експерта

2 липня 2022, 01:32

Зараз Російська Федерація готує третій армійський корпус (танковий) чисельністю 15,5 тисячі осіб. Його готовність передбачається на середину серпня.

Олег Жданов оцінив ризик нового наступу РФ на Київ
Олег Жданов оцінив ризик нового наступу РФ на Київ / Колаж УНІАН

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов спрогнозував терміни атаки росіян на Україну з боку Білорусі. Він не виключає, що це може бути ще одна спроба захопити Київ.

Як розповів військовий експерт в інтерв'ю Главреду, є інформація про те, що Російська Федерація готує третій армійський корпус (танковий) чисельністю 15,5 тисячі осіб. Його готовність передбачається на середину серпня.

"Також з'явилася інформація, що цей корпус може вторгнутися на територію України з території Білорусі. І це буде спроба другого походу на Київ", - зазначив він.

За словами Жданова, наскільки ця інформація відповідає дійсності, сказати важко.

"Поки що спостерігаються лише спроби сформувати цей корпус в Муліно Нижегородської області на базі 10-ї танкової армії", - зазначив полковник запасу.

Як повідомляв Главред, полковник запасу Олег Жданов вважає, що Білорусь готується до війни з Україною. Ймовірність того, що білоруська армія відкрито вступить у війну становить 50/50.

Також Жданов говорив, що у господаря Кремля Володимира Путіна є багато важелів впливу на білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Жданов зазначив, що зараз Путін чинить тиск на Лукашенка, щоби змусити його повноцінно вступити у війну. Це вигідно РФ, оскільки відриється другий фронт, і Україна буде змушена відтягувати війська з інших напрямків.

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