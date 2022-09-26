"Ми робимо помилку": військовий експерт пояснив, чому небезпечно недооцінювати мобілізованих в РФ

Владимир Путин, мобилизация в России, российские военные / Колаж фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін оголосив у РФ мобілізацію. Більшість призовників не матимуть належної підготовки і їх кинуть на фронт, як "гарматне м'ясо". Однак не слід недооцінювати противника. Далеко не всі мобілізовані поповнять лави піхотинців. Про це заявив військовий експерт Петро Черник, повідомляє ТСН.ua.

Мобілізовані поповнять ряди механізованих та танкових військ, інші стануть артилеристами. Експерт вважає, що українці роблять помилку, думаючи, що мобілізація в РФ не зможе жодним чином вплинути на війну.

"Ми робимо дуже серйозну помилку, намагаючись побачити в їхньому бардаку якісь позитивні ознаки для нас. Мовляв, ці солдати не зможуть воювати. Це помилка. Ми намагаємось дивитися на них крізь призму підготовки нашого солдата, який для нас є цінністю. Але в Росії інші філософія ставлення до солдата. Для них він - це м'ясо, яке відпрацює максимум три бої і загине. Якщо солдат навіть алкоголік, то він зможе взяти до рук автомат, дві гранати та РПГ, після чого піде вмирати. І поки ми його знищимо, він ще здійснить постріл у наш бік", - сказав Петро Черник.

Однак експерт переконаний, що в Росії не вдасться вдало провести мобілізацію, адже із самого початку в РФ почалось напруження.

"Соціальне напруження з виходом на площі почалося. Кілометрові черги зі спробою втекти, викуплені на місяць наперед авіаквитки - це ознака того, що соціальний протест починається", - додав Черник.

Путін оголосив мобілізацію в Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.

Вказувалося, що збираються закликати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.

Радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.

Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.

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