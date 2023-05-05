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Мусієнко розповів, наскільки перевага РФ у повітрі є критичною для України

Аліна Дембіцька
5 травня 2023, 00:30 оновлено 5 травня, 00:47
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Експерт підкреслив, якби Україна мала винищувачі F-16, то могла б завоювати перевагу у повітрі. І саме тому зараз так багато говорять про літаки.
Александр Мусиенко, ВСУ
Мусієнко розповів, наскільки перевага РФ у повітрі є критичною для України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, Міноборони РФ

У країни-агресорки Росії є багато літаків та гелікоптерів, а тому вона має можливості завдавати ударів по українських містах хоч і невеликою кількістю ракет, але далекобійних. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Чи є цей фактор визначальним під час проведення українського контрнаступу? І так, і ні, тому що Росія застосовуватиме авіацію, але за умов наявності протиповітряної оборони ми можемо її просто знищувати. Наприклад, деокупували Херсон – хіба часто над правобережною частиною літає російська авіація? Ні, вони застосовують авіаційні бомби, але самі не літають. Так само і тут: чим більший плацдарм ми відвоюємо, тобто чим більше звільнимо нашої території, тим більше ми матимемо засобів для просування як сухопутних військ, так і повітряних сил. Відповідно, так ми будемо знищувати авіацію ворога, а також його крилаті ракети та інше озброєння", - розповів Мусієнко.

Як зазначив експерт, якби Україна мала винищувачі F-16, то могла б завоювати перевагу у повітрі. І саме тому зараз так багато говорять про літаки.

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"Але чи будуть у нас літаки під час цього контрнаступу? Думаю, що ні, ми діятимемо виходячи з тих засобів, які у нас є. А це, мабуть, будуть далекобійні ракети. Загалом нам потрібно робити акценти на наступні речі: оцінка розвідувальної інформації та її максимальне отримання з різних джерел. Як наслідок з цього, швидке і рішуче ухвалення рішень. Ще один пункт – маневровість українських військ і постійний їхній рух. Також це діяльність наших спецпризначенців ССО і розвідки в тилу ворога, здійснення підривної діяльності та диверсійної роботи. Ну і мотивація, віра та підтримка. Це – те, що грає на нашу користь, і завдяки чому ми маємо діяти", - сказав він.

За словами Мусієнка, Україні, вочевидь, доведеться компенсувати елементи авіації засобами протиповітряної оборони для протидії ворожій авіації. А щодо наземних цілей Україні ще потрібно вести перемовини з партнерами, аби наростити постачання снарядів та далекобійної зброї.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Винищувачі F-16 для України

Нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що будь-яка суверенна держава, в тому числі і країна Північноатлантичного альянсу, має право надати Україні бойову авіацію і проводити навчання пілотів. Для використання військової техніки потрібна багаторівнева підготовка, і американці вже навчають українських військових застосовувати зенітні ракетні комплекси Patriot.

"Це - на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це - суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це її законне рішення", - сказав Кірбі.

Як зазначив військовий льотчик-інструктор Роман Світан, західні союзники підходять до консенсусу в питанні передачі Україні винищувачів F-16. Він підкреслив, що у західних партнерів видно розуміння потреб України і розуміння використання цих літаків інженерно-технічним і льотним складом ЗСУ.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що питання винищувачів для України буде вирішено протягом декількох тижнів. Як вважає чиновник, також Київ зможе розраховувати на отримання далекобійних ракет з пуском 200-300 кілометрів.

Дивіться відео Главреда про контрнаступ українських військових:

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