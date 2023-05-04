"Ворог може переступити червону межу": Гуменюк попередила про високу загрозу ударів по Україні

Зараз на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають два російських надводних ракетних кораблі, які можуть запустити до 16 ракет.

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Гуменюк попередила про високу загрозу ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: Полтавська ОВА, УНІАН, скріншот

Російські окупаційні війська незважаючи на скорочення кількості ракетоносіїв у Чорному морі, все одно можуть здійснити атаку на Україну. Через відчай країна-агресорка Росія може почати застосовувати стратегічний запас. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Як зазначила Гуменюк, противник продовжує маневрувати в Чорному морі та постійно змінює свої позиції на воді. Деякі кораблі, включаючи ракетні надводні судна, були заведені російськими загарбниками до пунктів базування.

"Ворог маневрує, постійно змінює позиції та кількісний склад свого угруповання. Якщо вранці корабельне угруповання було збільшено до 11 з нарощуванням присутності ракетоносіїв, то зараз два ракетоносії заведені до пунктів базування. Загалом корабельне угруповання зменшено до 7 одиниць у Чорному морі", - сказала речниця ОК "Південь".

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За її словами, зараз на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають два російських надводних ракетних кораблі, які можуть запустити до 16 ракет. Гуменюк наголосила, що загроза ракетного удару залишається надзвичайно високою, оскільки через відчай противник може перейти червону лінію.

"Зараз на бойовому чергуванні перебувають два ракетоносія – це 16 ракет типу "Калібр" у максимальній кількості. У такому разі рівень ракетної загрози ми розцінюємо як досить високий. 16 високоточних ракет можуть бути застосовані по Україні. Бачимо, що ворог доведений до відчаю і може переступити ту червону межу, за якою починається стратегічний запас ракет, який не варто торкати", - підкреслила вона.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Ракетний терор росіян

Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що від початку весни російські окупаційні війська переглянули тактику обстрілів українських міст. Тепер загарбники зосередилися на ракетних атаках тих територій, до яких можуть дістатися.

"Всі звикли з осені-зими чути про масовані обстріли всієї України, коли ворог фактично застосував увесь свій стратегічний арсенал крилатих ракет і випустив їх по об'єктах нашої критичної інфраструктури. Зараз це змінилося. З весни ворог передусім атакує південні, східні та північні області. Куди може дістати тією зброєю, там і атакує", - сказав Ігнат.

Також керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що в акваторії Чорного моря продовжують маневрувати ракетоносії країни-агресорки Росії, що створює високу загрозу ракетних ударів по території України. Російські загарбники можуть застосовувати тактику точкових ракетних ударів.

Як зазначив полковник запасу ЗСУ Роман Світан, російські окупаційні війська до осені цього року можуть накопичити до 2,5 тисяч ракет. За його словами, росіяни можуть зараз взагалі перестати працювати ракетами по Україні, а просто збирати їх на осінь.

"Близько 300 ракет буде крилатих та ще близько двох тисяч ракет інших типів, які вони можуть виробляти: Х-39, Х-59. На осінь у нас може бути проблема, якщо ми не вирішимо питання щодо ракет", - зазначив Світан.

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