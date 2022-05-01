"Можна видихнути": таролог назвала терміни корінного перелому у війні

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У травні чітко вимальовується відступ російських військ, а ЗСУ підуть у довгоочікуваний інтенсивний контрнаступ, розповіла таролог Олена Бюн.

За її прогнозом, будуть звільнятися населені пункти, зайняті росіянами, будуть підриватися плани РФ, а також ЗСУ матимуть явні успіхи.

"Україна буде гнати агресора туди, звідки він прийшов, відразу за кількома напрямками", - говорить експерт.

Вона не виключила, що до кінця травня стане однозначно зрозуміло, що Україна повністю "відпрацювала свою карму".

"Тоді ж відбуватимуться корінні зміни для України в кращу сторону, спостерігається серйозна допомога від союзників. Світ на "тонкому рівні" буде поступово переходити в світ фізичний, можна буде видихнути і трохи відійти від постійної напруги", - прогнозує таролог.

"У травні Україна закладатиме фундамент оновлення та відновлення руйнувань. Наші надії на мир почнуть поступово здійснюватися. Друга половина травня буде більш позитивною для всіх, з хорошими подіями. А початок місяця може тримати в напрузі", - додала Бюн.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.