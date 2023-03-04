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Може скидатися за 40 км від цілі: РФ застосувала в Україні нові бомби вагою 1500 кг - Defense Express

4 березня 2023, 23:59
Перше застосування цього виду боєприпасів було зафіксовано декілька тижнів тому проти одного з об'єктів у Чернігівській області.
Владимир Путин, бомба
РФ застосувала в Україні нові бомби вагою 1500 кг / скріншот, ua.depositphotos.com

Російські окупаційні війська вперше застосували проти Збройних сил України керовані боєприпаси УПАБ-1500В (індекс К029Б), вага яких становить 1,5 тонни. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на джерела у Збройних силах.

Зазначається, що перше застосування цього виду боєприпасів було зафіксовано декілька тижнів тому проти одного з об'єктів у Чернігівській області.

Ця бомба вперше була продемонстрована у РФ у 2019 році. Тоді ж було повідомлено, що вона вже пройшла випробування, поставлена на озброєння ПКС РФ та отримала перші експортні замовлення.

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Небезпечність УПАБ-1500В полягає у тому, що вона належить до плануючих, оснащена інерціальною та супутниковою системами навігації. Вага бойової частини – 1010 кг. Призначена для ураження високозахищених об'єктів, бомба може скидатися за 40 км від цілі для чого носій має піднятися на висоту 14 км.

Нагадаємо, що в Україні модернізують високоточні ракети Вільха-М з метою збільшення дальності застосування до 150 кілометрів. Точність РСЗВ підвищують так звані "газові коригувальники", які використовуються для наведення ракет на ціль. Випробування далекобійних ракет буде прямо на полі бою.

Також повідомлялося, що Великобританія готова передати Україні авіаційні крилаті ракети Storm Shadow з дальністю польоту до 1 тисячі кілометрів. Як зазначив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський, отримання такої зброї послужить стримуючим фактором для росіян і серйозно змінить ситуацію на користь України.

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