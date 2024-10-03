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"Може піти ракетна атака": Світан попередив про підступний план Кремля

Альона Вороніна
3 жовтня 2024, 20:14
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Щоденні запуски "Шахедів" можуть бути підготовкою до ракетного удару. РФ перед цим намагається виснажити українську ППО.
'Може піти ракетна атака': Світан попередив про підступний план Кремля
Світан попередив про підступний план Кремля/ колаж: Главред, фото: скрін, минобороны РФ, pixabay.com

Російські окупанти останнім часом щодня атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед", маючи на меті таким чином "засушити" українську протиповітряну оборону.

Таку думку висловив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, повідомляє ТСН.ua. Він зазначив, що окупанти так намагаються змусити українських військових використати більшу кількість ракет для збиття безпілотників, а також визначити розташування засобів ППО.

"Разом із "Шахедами" йшли розвідувальні дрони. Вони визначали розташування наших засобів ППО та алгоритм дій знищення безпілотників. Вони намагаються це завдання виконати. Як тільки вони зрозуміють, що "засушили", може піти ракетна атака", – зазначив Світан.

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Експерт розповів, що в українських сил ППО є механізми знищувати "Шахеди", не використовуючи при цьому велику кількість ракет. Зокрема, ефективно працюють системи радіоелектронної боротьби (РЕБ). Також добре працюють наземні мобільні групи.

"І коли вже кілька ліній оборони не збивають "Шахед", тільки тоді випускають ракету. Плюс авіація теж успішно виконує бойові завдання", – сказав він.

РФ не збирається зменшувати темпи атаки

Світан водночас наголосив, що країна-агресорка Росія не збирається зменшувати темпи атак, тому надалі українським військовим варто "здешевити" протидію російським дронам.

"Щоб зробити це, а також збільшити кількість знищених "Шахедів", краще докупити кілька ескадрилей легкомоторних літаків типу Embraer EMB 314 Super Tucano. Це легкомоторний літак із вбудованими кулеметами. За один політ він може збити до десятка "Шахедів". А година польоту коштує до 500 доларів. Принаймні на правому березі легкомоторні літаки успішно виконуватимуть ці завдання", – вважає Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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