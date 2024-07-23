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Може "перекрити кисень" Україні: Жданов назвав 2 сценарії у разі перемоги Трампа

Альона Вороніна
23 липня 2024, 08:39
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Якщо Трамп переможе на президентських виборах у США, він першочергово вимагатиме негайного припинення вогню і початку переговорного процесу.
Олег Жданов, Дональд Трамп
Жданов назвав 2 можливі сценарії у разі перемоги Трампа/ колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

У разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки він найімовірніше у першу чергу вимагатиме припинення вогню в Україні та початку переговорного процесу між нашою державою і країною агресоркою Росією.

Далі для України події можуть розвиватися за одним із двох сценаріїв. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов під час чату на Главреді.

"Тут два варіанти. Але початок буде однаковий у будь-якому разі – Трамп вимагатиме негайного припинення вогню і початку переговорного процесу. Якщо Україна не погодиться, він нам "перекриє кисень" із грошима та озброєннями. Але тут ми себе підстрахували, про це говорили вище. Якщо не погоджується РФ, то, подейкують, Трамп може відкрити мало не ленд-ліз і дати нам стільки зброї, скільки потрібно, щоб ми розгромили російську армію на полі бою", – зазначив Жданов.

Також військовий експерт прокоментував, чи справді Трамп може мати "мирний план" для України і на які деталі у цьому питанні варто звернути увагу.

"Уже з двох джерел чув одну й ту саму фразу щодо Трампа, яка дуже насторожує. Згадайте, як два помічники, сьома вода на киселі в оточенні Трампа, представили нібито "мирний план імені Трампа". І всі почали його обговорювати. Але прессекретарка Трампа сказала гарну фразу, проте ці слова всі пропустили повз вуха: цей план не має до Трампа жодного стосунку, ви навіть не уявляєте, що в голові в Трампа щодо вирішення конфлікту в Україні. А тепер, через майже півроку, цю фразу повторює Орбан, який заявив, що у Трампа є свій обґрунтований план вирішення цієї кризи", – сказав Жданов.

Дивіться відео чату з Олегом Ждановим, де він спрогнозував подальший хід війни:

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Президентські вибори у США – останні новини

Раніше повідомлялося, що Джо Байден офіційно оголосив про свій вихід із президентських перегонів. Він заявив, що таке рішення є правильним і зараз слід зосередитися на завершенні своєї президентської каденції протягом строку, що залишився. Новим кандидатом від демократів має стати віцепрезидентка Камалла Гарріс, якій Байден уже висловив свою підтримку.

Після цього стали відомі терміни, коли демократи оголосять свого кандидата в президенти США. Як пише CNN, Камала Гарріс, імовірно, отримає одностайну підтримку делегатів.

Раніше Дональд Трамп заявив про загрозу Третьої світової та згадав про Україну. Кандидат у президенти США Дональд Трамп вкотре заявив про те, що він здатний зупинити війну в Україні "одним телефонним дзвінком". Він також сказав, що світ перебуває на порозі Третьої світової війни та пообіцяв змінити ситуацію.

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війна в Україні новини США Дональд Трамп Олег Жданов
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