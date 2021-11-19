Може бути найбільш заразним серед усіх: новий підтип штаму Дельта лютує вже в 8 областях

Новий підтип штаму Дельта виявили вже у восьми регіонах / Фото Reuters

У восьми областях України зафіксовано новий підтип штаму коронавірусу Дельта-AY.4.2, який ще називають Дельта Плюс.

Про це під час брифінгу розповів головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

Новий варіант штаму Дельта виявили в Одеській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Херсонській областях.

читайте такожШтам Дельта "косить" українців тисячами: вчені виявили 11 варіантів вірусуЯк зазначив Гончаров, цей вірус може бути найбільш заразним серед усіх варіацій коронавірусу. Його поширення відбувається на 10-15% швидше, ніж інших підтипів штаму.

Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці, 19 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 20 050 жителів країни. У тому числі захворіли 1555 дітей і 331 медпрацівник.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 637 осіб; летальних випадків - 725; одужали 22 304 людини.

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