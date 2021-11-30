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У МЗС Румунії стривожені через ситуацію в Чорному морі

30 листопада 2021, 20:33

Безпека Чорного моря є невід'ємною частиною безпеки НАТО і впливає на європейську безпеку.

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У Румунії стривожені через ситуацію в Чорному морі / facebook.com/mae.romania

Глава МЗС Румунії Богдан Ауреску назвав ситуацію в Україні і в Чорноморському регіоні тривожний. Крім цього чиновник додав, що ситуацію в регіоні обговорять в рамках зустрічей глав МЗС країн НАТО 1 грудня.

"У той же час, ще одна дуже важлива тема, яку ми сьогодні маємо, це тривожна ситуація в сусідніх з альянсом регіонах в Україні і навколо неї, а також в Чорноморському регіоні. І це дійсно важливо", - заявив Ауреску під час сьогоднішнього брифінгу.

Він також підкреслив, що безпека Чорного моря є невід'ємною частиною безпеки НАТО і впливає на європейську безпеку.

"Ми повинні бути в змозі уникнути ситуації, коли Чорне море стає інструментом для проектування впливу на Альянс. Дуже важливо мати високий рівень стратегічної ситуаційної обізнаності про те, що відбувається на місцях. Також важливо, щоб ми зміцнили позицію стримування і оборони на всьому східному фланзі", - додав очільник МЗС Румунії.

За його словами, 1 грудня ситуацію по сусідству з Альянсом обговорять з Україною і з Грузією.

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"Я ще раз заявляю про повну підтримку суверенітету та її партнерів. Ми це також обговоримо. Складний регіон, де і НАТО, і ЄС мають важливі інтереси, стратегічний інтерес допомогти цьому регіону як стабільному регіону, де ми проектуємо безпеку і наші спільні демократичні цінності", - додав Ауреску.

Нагадаємо, раніше заявив радник глави ОП, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович наступ російських військ на територію України призведе до втрати боєздатності Збройних сил Росії і поставить під питання існування політичного режиму Володимира Путіна.

До того колишній керівник українського МЗС Павло Клімкін говорив - керівник Росії, країни-агресора, Володимир Путін може вдатися до масштабних провокацій проти України. Але гарантії такого розвитку подій відсутні.

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