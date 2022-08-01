Москва повинна дотримуватися зобов'язань: Кулеба про прорив 'зернової блокади' РФ

З порту Одеси вийшло судно з українською кукурудзою / facebook.com/oleksandr.kubrakov

Перше судно з 26 тисячами тонн української кукурудзи на експорт вийшло з морського торгового порту Одеса.

"Перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту", - написав на сторінці в Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Турецьке агентство Анадолу повідомляє, що це судно йде під прапором Сьєрра-Леоне і прямує до Тріполі.

В ООН зі свого боку підтвердили, що судно перевозить понад 26 тис.тонн кукурудзи.

Анадолу в свою чергу зазначає, що судно, як очікується, прибуде у вівторок в Стамбул, де пройде перевірку, після чого зможе відправитися далі за маршрутом.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав Twitter вихід першого за більш ніж 5 місяців судна з українським продовольством "днем полегшення для всього світу".

"День полегшення для всього світу, особливо для наших друзів на Близькому Сході, в Азії та Африці, оскільки перше українське зерно залишає Одесу після декількох місяців російської блокади", - написав він.

Міністр зазначив, що Україна завжди була надійним партнером і залишиться ним, якщо Росія буде дотримуватися своєї частини угоди.

Підписання угоди про зерновий коридор

Як відомо, 22 липня в Стамбулі підписані угоди про розблокування трьох українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.

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