Потужний залп артилерії ЗСУ обезголовив "елітну" танкову армію окупантів РФ

Стало відомо про нові втрати окупантів РФ / Reuters, Радіо Свобода

В результаті нанесення артилерійського удару Збройними силами України був повністю знищений пункт управління 1 гвардійської танкової армії (в/ч 73621, Баковка) російських окупантів.

Втрати склали 13 убитих і близько 20 поранених офіцерів РФ, розповів в Telegram журналіст Роман Цимбалюк.

За його даними, серед знищених старших офіцерів - начальник артилерії 1-ї армії РФ.

Цимбалюк також публікує докладний список ліквідованих офіцерів-рашистів:

начальник артилерії 1 танкової армії полковник Олександр Зігунов - убитий;

заступник командира 288 артилерійської бригади з озброєння-майор Сергій Липецької - убитий;

підполковник Артем Кармеліхін - убитий;

начальник розвідки 47 танкової дивізії - поранений;

командир танкової роти 47 танкової дивізії - поранений.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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