Потужний залп артилерії ЗСУ обезголовив "елітну" танкову армію окупантів РФ

Серед знищених старших офіцерів - начальник артилерії 1-ї армії РФ.
В результаті нанесення артилерійського удару Збройними силами України був повністю знищений пункт управління 1 гвардійської танкової армії (в/ч 73621, Баковка) російських окупантів.
Втрати склали 13 убитих і близько 20 поранених офіцерів РФ, розповів в Telegram журналіст Роман Цимбалюк.
За його даними, серед знищених старших офіцерів - начальник артилерії 1-ї армії РФ.
Цимбалюк також публікує докладний список ліквідованих офіцерів-рашистів:
- начальник артилерії 1 танкової армії полковник Олександр Зігунов - убитий;
- заступник командира 288 артилерійської бригади з озброєння-майор Сергій Липецької - убитий;
- підполковник Артем Кармеліхін - убитий;
- начальник розвідки 47 танкової дивізії - поранений;
- командир танкової роти 47 танкової дивізії - поранений.
Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.
Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
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